Renunció Adorni, acorralado por los escándalos de su patrimonio

Manuel Adorni renunció este sábado a la Jefatura de Gabinete en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y la controversia por su declaración jurada. El exfuncionario comunicó su decisión mediante una carta dirigida al presidente Javier Milei, quien difundió el mensaje en sus redes sociales.

En el escrito, Adorni sostuvo que decidió dejar el cargo para resguardar a su familia ante las consecuencias personales que, según expresó, le provocaron las acusaciones y la exposición pública. También afirmó que durante los últimos meses fue objeto de ataques mediáticos que alcanzaron a su entorno más cercano.

El ahora exjefe de Gabinete rechazó las denuncias en su contra y aseguró que nunca protagonizó hechos de corrupción. "Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas", expresó en la carta difundida tras su salida del Gobierno.

El mensaje a Milei

En el tramo final de la carta, Adorni agradeció a Javier Milei por el respaldo brindado desde su incorporación al Gobierno nacional. “Gracias Presidente. Gracias por haber confiado en mí desde siempre y gracias por haberme acompañado en este proceso tan injusto", escribió.

Horas antes de conocerse la renuncia, el presidente había anticipado desde España que actuaría si se lo encontraba responsable de las acusaciones. "Si la Justicia lo considera culpable, lo vuelo de una patada", afirmó, aunque confesó expectativas favorables sobre el resultado de la causa.