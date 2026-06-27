El Ejército argentino llegó a Venezuela para dar ayuda humanitaria

El Ejército argentino llegó a Caracas para dar ayuda humanitaria. Se trata de 26 militares,entre ellos guías con perros, que desembarcaron en el país caribeño para participar de la búsqueda de sobrevivientes.

Según informó el gobierno de Javier Milei, también habrá a disposición médicos emergentólogos con equipamiento completo, medicamentos, una ambulancia, enfermeros y auxiliares, además de un avión Embraer con capacidad para 40 pasajeros, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina y una aeronave de Aerolíneas Argentinas para el traslado de personal y materiales.

Asimismo, el Gobierno enviará dos plantas potabilizadoras de agua, 134 carpas, 48 kits de cocina, colchones, camillas y equipos de aire acondicionado para asistir a las personas afectadas por el desastre.

TN