Diego Santilli se posiciona como el principal candidato para reemplazar a Adorni

La demorada salida del jefe de Gabinete reconfigura el Gobierno. El viernes, en la Casa Rosada, se respiraba alivio. Karina Milei por fin le había soltado la mano a Manuel Adorni y solo faltaba acordar dos cosas con Milei: cuándo se anunciaría la salida y quién sería su reemplazante. Por cercanía y confianza, la hermana del Presidente le ofreció el puesto a Martín Menem, pero el titular de la Cámara baja “dejó claro que quería seguir en Diputados hasta fin de mandato”, según supo este diario.

La inminencia de la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete expone la falta de cuadros políticos puros de La Libertad Avanza. “Karina lo llamó y le dijo que quería que fuera él”, contó una fuente de su entorno a Página/12, aunque hasta entrada la tarde aún no había recibido el llamado del Presidente. Con su ascenso, el Ministerio del Interior se degradará y pasará a ser parte de la Jefatura de Gabinete. Ignacio Devitt, secretario de Asuntos Estratégicos, que se inició en la política en la Juventud PRO, tendrá a cargo las funciones del Ministerio del Interior.

El corrimiento de Manuel Adorni, 110 días después de que estallara el primer escándalo por haber llevado a su mujer en la comitiva oficial que acompañó al Presidente a los Estados Unidos, se resolvió el viernes por la noche. Adorni abandonó la Casa Rosada cerca de las seis de la tarde junto con las pertenencias de su despacho. Era el fin. La secretaria de la Presidencia mantuvo reuniones con sus hombres de confianza, Martín y Lule Menem. Santiago Caputo también permaneció en Balcarce 50 hasta tarde.

El presidente de la Cámara baja fue uno de los primeros en ser tentados. La hermana del Presidente lo considera propio; sin embargo, Menem aclaró que prefería mantenerse en el Congreso. Los hermanos Milei valoran el manejo que tiene de la Cámara de Diputados y la velocidad con la que aprendió a hacerlo. El canciller Pablo Quirno fue otro de los que sonó para ocupar la Jefatura de Gabinete. Si bien Quirno desestimó los rumores semanas atrás, su nombre volvió a tomar impulso. El canciller, de buena sintonía con Karina Milei, es, en los hechos, un hombre de confianza de Luis Caputo. En 2018 formó parte del directorio del Banco Central durante tres meses.

De la acotada lista de reemplazantes, Diego Santilli es el que tiene las acciones en alza. Oficializada la salida de Adorni, distintas fuentes en Casa Rosada daban como un hecho su designación y la reedición de un vicejefe de Gabinete, como en su momento fue la dupla Guillermo Francos-Lisandro Catalán. En este caso, el dos de Santilli sería Ignacio Devitt, el actual secretario de Asuntos Estratégicos. Según pudo reconstruir Página/12, hasta entrada la tarde Santilli no había recibido el llamado del Presidente, pero confirmaba los rumores a su núcleo íntimo, aunque “no estaba muy convencido”, reveló una fuente cercana, ya que “para su proyecto de candidato el Ministerio del Interior le daba más aire y tiempo libre”. Además de “quedar atado a la gestión del Gobierno”. Santilli espera ser el elegido para competir por la sucesión de Axel Kicillof.

Diego Santilli es un profesional de la política. Forma parte de la denostada “casta” que cuestiona Javier Milei. Comenzó su carrera en los 90, en el duhaldismo. Años más tarde se integró al PRO, donde se convirtió en una figura gravitante para ese espacio, a tal punto que fue vicejefe de Gobierno porteño durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en 2023, aunque perdió la interna con Néstor Grindetti.

Santilli y Ritondo fueron los que empujaron al macrismo de la provincia de Buenos Aires a integrarse a las listas de La Libertad Avanza en las últimas elecciones. Quizás su designación sea el pago por haberse puesto al hombro la última campaña electoral, teñida por el escándalo de José Luis Espert. El economista renunció a su candidatura por su vínculo con el extraditado Fred Machado. “Para votar al Colorado, marcás al Pelado”: fue el ridículo spot de La Libertad Avanza en plena campaña electoral.

La llegada de Santilli a la Jefatura de Gabinete balancea la interna. Su entorno lo define como “un equilibrista”. Así logró ganarse la confianza de Karina Milei, pero también generar buen vínculo con Santiago Caputo. El trabajo fino y efectivo con los gobernadores que se mantuvieron aliados al Gobierno en votaciones oscuras, como la reforma laboral y el Súper Rigi, lo posicionaron en la danza de nombres. El anuncio podría llegar en las próximas horas por redes sociales y su asunción, antes del próximo viaje del presidente Milei, que será el 30 de junio a Paraguay para participar de la Cumbre de Presidentes del Mercosur en Asunción.

El Gobierno espera poder reiniciar su imagen y la gestión con la salida de Adorni. El organigrama se modificará con la degradación del Ministerio del Interior, que pasará a integrarse a la Jefatura de Gabinete. Esas funciones las absorberá Ignacio Devitt, actual secretario de Asuntos Estratégicos. Devitt se inició en la Juventud PRO y militó en el macrismo bonaerense; luego se pasó al sector privado. Allí operó como lobista de Massalin Particulares. A pesar de haber llegado de la mano de Adorni, su sobrevida en el Gobierno se explica por los buenos vínculos con Santiago Caputo y un trabajo eficiente en la articulación de la Casa Rosada con el Congreso.

Página 12