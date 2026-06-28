Habló Emerenciano Sena por primera vez desde que fue condenado por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Desde el Pabellón 5 del Complejo Penitenciario I de Resistencia, Emerenciano Sena rompió el silencio tras ser condenado a prisión perpetua como partícipe primario del femicidio de Cecilia Strzyzowski. En una entrevista, el dirigente social chaqueño volvió a declararse inocente, criticó el proceso judicial y aseguró que la sentencia estuvo motivada por razones políticas.

Sena sostuvo que fue condenado “sin una prueba” y que la investigación nunca logró demostrar su participación en el crimen. “Que se sepa y que se conozca, que yo soy inocente porque nunca hice nada. Y porque no presentaron una prueba que rompa mi inocencia”, afirmó.

El dirigente chaqueño apuntó contra el juicio por jurados y el sistema judicial provincial. “Me condenaron porque vinieron doce personas que no saben nada de justicia, de investigación ni de nada y le impusieron la orden de que me condenen”, sostuvo. Según Sena, la condena fue producto de un “hartazgo social” y no de pruebas concretas.

Incluso fue más allá y aseguró, sin aportar pruebas, que los integrantes del jurado fueron presionados por el poder político. También cuestionó la teoría de la fiscalía sobre la supuesta planificación de un viaje en Flybondi por parte de Marcela Acuña, su esposa, también condenada en la causa. “Era la pompa para llevar a juicio la cosa. Y la pompa que presentaron fue como un velorio sin cadáver”, dijo.

La situación de César Sena y la relación familiar



Sena comparte celda con su hijo César, condenado como autor del femicidio. Reveló que el joven atraviesa un grave deterioro en su salud mental: “Está mal, necesita una atención. Cada vez está peor”. Además, aseguró que nunca escuchó a su hijo admitir el crimen: “Nunca habló del caso conmigo. Nunca dijo: ‘Yo maté a Cecilia’”.

Sobre Marcela, con quien mantiene la condena como partícipe primaria, contó que siguen teniendo una buena relación pese a estar separados de hecho. “Ella es mi señora, la mamá de mi hijo. Tenemos visitas de revinculación, sábado por medio”, explicó.

Consultado sobre si habría entregado a su hijo en caso de saber que había cometido el crimen, Sena respondió: “Automáticamente. La comisaría estaba a seis cuadras de mi casa”.

En otro tramo de la entrevista con la revista Litigio, describió su vida en prisión: “Mi vida acá no vale nada. Estoy convencido de que acá soy como una mercadería. Es un gran negocio para todos: para los abogados, para los fiscales y para todos los periodistas”.

La respuesta de la familia de Cecilia Strzyzowski



Las declaraciones de Sena generaron una rápida reacción de Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski. La mujer compartió la entrevista en sus redes sociales y escribió: “Estás ahí porque planificaron matar a mi hija, con un viaje a Ushuaia”.

Romero, en su cuenta de Instagram, agregó: “Leí la nota y, una vez más, el libreto es el mismo: ‘Soy una víctima, lo único que hice fue cortar calles’. Qué conveniente es la memoria cuando decide olvidar las declaraciones de Diego y Marcela Leiva, aquellas donde hablaban de que: ‘Teníamos una bala con nuestros nombres’. Parece que algunos confían en que, cambiando el relato, cambie también la historia. Ojalá la memoria de la sociedad sea un poco más difícil de manipular que eso”.

TN