Milei confirmó a Santilli como jefe de Gabinete

El Gobierno Nacional oficializó a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, luego de que Manuel Adorni presentara su renuncia en medio de la investigación que atraviesa por presunto enriquecimiento ilícito.

Este anuncio se llevó a cabo luego de la reunión que el presidente Javier Milei pautó en la Quinta de Olivos, este mismo domingo, junto a la secretaria de Presidencia Karina Milei y para determinar el cierre de la transición y afianzar la gestión.

"Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros @diegosantilli y la Sec. Gral. de la Presidencia @KarinaMileiOk delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs. MAGA.VLLC!“, anunció Milei en su cuenta de X en una foto junto a Santilli y Karina Milei.

Con el ingreso de Santilli en esta función, el oficialismo retomaría la agenda y las negociaciones políticas como sucedió en la gestión del primer jefe de Gabinete de La Libertad Avanza (LLA), Guillermo Francos.