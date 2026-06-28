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Asume el martes

Milei confirmó a Santilli como jefe de Gabinete

El exministro del Interior asume en lugar de Adorni, luego de que este renunciara en medio de la investigación que atraviesa por presunto enriquecimiento ilícito.

Por El Litoral

Domingo, 28 de junio de 2026 a las 20:11

El Gobierno Nacional oficializó a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, luego de que Manuel Adorni presentara su renuncia en medio de la investigación que atraviesa por presunto enriquecimiento ilícito.

Este anuncio se llevó a cabo luego de la reunión que el presidente Javier Milei pautó en la Quinta de Olivos, este mismo domingo, junto a la secretaria de Presidencia Karina Milei y para determinar el cierre de la transición y afianzar la gestión.

"Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros @diegosantilli y la Sec. Gral. de la Presidencia @KarinaMileiOk delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo. La jura será el día martes a las 16:00 hs. MAGA.VLLC!“, anunció Milei en su cuenta de X en una foto junto a Santilli y Karina Milei.

Con el ingreso de Santilli en esta función, el oficialismo retomaría la agenda y las negociaciones políticas como sucedió en la gestión del primer jefe de Gabinete de La Libertad Avanza (LLA), Guillermo Francos. 

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