Detuvieron en Miami a dos youtubers argentinos durante un partido del Mundial

Los influencers argentinos Beni Marmol (20) y Pato Perrotta (26) fueron detenidos por la Policía de Miami este sábado cuando intentaron ingresar sin entradas al Hard Rock Stadium para ver el partido en el que se enfrentaron Portugal y Colombia, por la última fecha del grupo K en la Copa del Mundo 2026.

Según publicó el medio estadounidense Local 10 News, la Oficina del Sheriff de Miami-Dade dio a conocer que los youtubers pudieron acceder al estadio tras superar tres anillos de seguridad con acreditaciones vencidas, supuestamente correspondientes a un partido anterior.

Los acusan de interferir con un espectáculo deportivo, un delito que puede castigarse hasta con cinco años de prisión.

Tras eludir los primeros controles, Marmol y Perrotta llegaron hasta el campo de juego antes de ser advertidos por las autoridades.

Perrotta, por su parte, alegó que había sido “contratado por una agencia de medios para reseñar el partido y tenía credenciales, pero que eran de un evento anterior”, según consta en el reporte de su detención que fue citado por Local 10 News.

Los dos fueron acusados de interferir en un evento deportivo o de entretenimiento, por lo que la Justicia local de Miami-Dade les colocó una fianza de 2500 dólares para cada uno.

Hasta este domingo a la tarde permanecían bajo arresto en el centro correccional Turner Guilford Knight. En el partido entre Colombia y Portugal otras 14 personas fueron detenidas por el mismo delito que le imputan a los influencers argentinos.

Las penas para este tipo de casos se endurecieron en Florida luego de los incidentes ocurridos en la final de la Copa América 2024, también disputada en el Hard Rock Stadium, cuando los hinchas intentaron ingresar sin entradas al encuentro entre Argentina y Colombia.

Quiénes son los influencers



Sus nombres completos son Lautaro B. Marmol y Patricio Rafael Perrotta. Ambos oriundos de Buenos Aires, trabajan juntos desde hace años y forman parte de un trío de creadores junto a un joven de origen uruguayo conocido como Bisicleta.

Los tres construyeron su audiencia a partir de un formato de contenido basado en retos físicos, vlogs de convivencia y desafíos de todo tipo: comer en tenedores libres hasta superar el precio pautado, pasar 24 horas diciendo que sí a todo, vivir en la calle por un día o comprar los productos más caros de cada comercio que visitan.

Perrotta acumula 520.000 suscriptores en YouTube, Mármol llega a los 270.000 y Bisicleta a los 166.000, aunque todos sus videos superan el millón de visualizaciones.

Beni Marmol es hijo del dueño de Punto Límite, una cadena de bares de la zona sur del conurbano con sucursales en la Costa.

Perrotta fue el primero en incursionar en el mundo del streaming, con casi una década de trayectoria como creador de contenido gamer.

Infobae