El nuevo vocero presidencial evitó hablar del caso Adorni y destacó a Diego Santilli

El nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, brindó este martes su primera conferencia de prensa en Casa Rosada y evitó referirse al caso del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Además, destacó los logros económicos del Gobierno y anunció nuevos recortes en el empleo estatal.

En su respuesta en torno a Adorni, Ravier señaló: “Tomó la decisión de abandonar el Gobierno en forma indeclinable y enfrentar el proceso judicial como ciudadano privado”. El nuevo vocero aclaró que no forma parte de su rol hablar de detalles del caso, "ya no hace a la marcha del Gobierno”.

En cuanto a su función como vocero: “Mi tarea es informar sobre las cuestiones que competen al presidente Javier Milei y al futuro de la administración y de los argentinos. Soy un representante del Ejecutivo y por tanto mi posición no es otra que la del Gobierno. Adorni renunció a su cargo por cuestiones personales que son conocidas, la vía judicial continuará y veremos por dónde va”.

Mensaje político y económico

Durante la conferencia, el funcionario destacó los resultados de la política económica y habló de un “doble punto de inflexión” en el país. Aseguró que el Gobierno avanza en acuerdos internacionales y en el ordenamiento de la macroeconomía.

En ese marco, afirmó que la expansión actual se basa en el equilibrio fiscal y el orden macroeconómico. Del mismo modo, anunció que continuarán las medidas de recorte en el empleo público.

Fue así que señaló que el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado “profundiza el proceso de eficientización del empleo público, achicando estructuras sobredimensionadas y funciones duplicadas"

Ravier, además, envió un mensaje al PRO, principal aliado del oficialismo en el Congreso. “Es clave que trabajemos en conjunto”, expresó, en referencia a la articulación legislativa.

Asimismo, aclaró que Mauricio Macri y Milei están en "sintonía con esos cambios". Por lo tanto, afirmó que "el diálogo es muy bueno pese a roces o declaraciones desafortunadas".

Por último, destacó la figura del nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, a quien definió como un dirigente con “amplio oficio político” y señaló que su llegada permitirá profundizar acuerdos para avanzar con reformas estructurales.