El Gobierno presentó un documental sobre el Garraham y reflotó el conflicto

El Gobierno nacional presentó un documental sobre el Hospital Garrahan que busca mostrar lo que considera "la verdadera historia" detrás de los conflictos sindicales que atravesaron al principal centro pediátrico del país durante 2025. Sin embargo, lejos de cerrar la polémica, el lanzamiento volvió a tensar la relación con los trabajadores, que este jueves realizarán una nueva manifestación contra las políticas oficiales.

El audiovisual, impulsado por Casa Rosada y realizado por el cineasta Santiago Oría, fue difundido por el vocero presidencial Manuel Adorni bajo el título "Los héroes del Garrahan". Según la visión oficial, el documental reconstruye un año marcado por conflictos gremiales, protestas y disputas políticas que, según el Gobierno, buscaron utilizar al hospital como una herramienta para desgastar a la administración de Javier Milei.

Desde la gestión nacional sostienen que el conflicto comenzó con reclamos salariales legítimos por parte del personal de salud, pero que posteriormente derivó en denuncias de vaciamiento y en la sanción de una ley de emergencia pediátrica que consideran injustificada. En ese marco, el documental recopila imágenes de las distintas medidas de fuerza realizadas durante 2025 y destaca episodios que el Ejecutivo considera críticos para el funcionamiento del hospital.

Entre ellos, se menciona la ocupación de la oficina de la Dirección Médica ocurrida el 31 de octubre de ese año, un hecho que el Gobierno califica como de "extrema gravedad". También se recuerda que durante el conflicto se realizaron más de 40 medidas de fuerza, incluyendo paros de distinta duración, movilizaciones, festivales, radios abiertas y protestas frente al Ministerio de Salud, el Congreso y Plaza de Mayo.

La producción oficial contrapone esas imágenes con lo que define como una nueva etapa de gestión dentro del hospital. Según el relato gubernamental, el Garrahan atraviesa actualmente un proceso de reorganización administrativa, inversión en infraestructura y modernización, con el objetivo de convertirse en el mejor hospital pediátrico de América Latina.

Para la elaboración del documental se utilizaron registros audiovisuales de las distintas protestas y también testimonios de trabajadores que continuaron desempeñando tareas durante los conflictos. Desde Casa Rosada afirman que el material busca reconocer a quienes garantizaron la atención de los pacientes en medio de las medidas gremiales.

Los trabajadores vuelven a protestar

La difusión del documental provocó una fuerte reacción entre los trabajadores del hospital. La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) y la Junta Interna de ATE convocaron para este jueves a una conferencia de prensa y acto frente al establecimiento pediátrico para denunciar lo que consideran una campaña de estigmatización contra el personal.

Los gremios sostienen que persisten problemas estructurales vinculados al ajuste presupuestario, la falta de personal y las suspensiones que califican como arbitrarias. Además, denuncian persecución política contra trabajadores que participaron de las medidas de fuerza desarrolladas durante el último año.

Ámbito