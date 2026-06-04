Senado aprobó el pliego de Verónica Michelli, la candidata a jueza que Milei quiso vetar

El Senado aprobó el pliego de Veronica Michelli, cuya postulación fue vetada por el Gobierno Nacional por ser la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, en un claro desafío al presidente Javier Milei.

La designación de Michelli fue aprobado por 44 votos aportados el peronismo, bloques dialoguistas y el libertario Francisco Paoltroni, y en contra lo hicieron 18 senadores de la Libertad Avanza, mientras que la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, y la radical chaqueña Silvina Schneider se abstuvieron.

Se ausentaron de la votación Luis Juez, Alejandra Vigo de Provincias Unidas, y los peronistas Mariano Recalde, Adan Bahal, Marcelo Lewandowski, María Florencia López.

La inclusión del pliego de Michelli se alcanzó después de un cuarto intermedio pedido por el oficialismo para tratar de ordenar el escándalo en que se había convertido la sesión, cuando Bullrich intentó cambiar el acuerdo alcanzado entre los jefes de bloque el último miércoles.

En forma previa se votó por amplia mayoría los 73 pliegos, en los que se encuentran varios miembros de la familia judicial, como el hijo del presidente de la Corte Suprema, Emilio Rosatti, Ana Maria Cristina Juan, la esposa del juez federal Marcelo Martinez de Giorgi, entre otros.

La incorporación de ese dictamen fue adoptada tras la fuerte presión que realizó el peronismo luego de la polémica que se planteó cuando la Libertad Avanza quiso incluir los 73 pliegos en condiciones de ser tratados, pese a que en la reunión de Labor Parlamentaria.

Ahora, toda la responsabilidad queda en manos del jefe del Estado, quien deberá resolver si firma el decreto de designación de Michelli como jueza, último paso del proceso establecido por la Constitución Nacional para ocupar vacantes en el Poder Judicial.

Noticias Argentinas/La Nacion