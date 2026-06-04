Murió Chunchuna Villafañe: tenía 92 años y fue símbolo de una época

A los 92 años, murió Chunchuna Villafañe, la modelo y actriz que mantuvo siempre una vida austera y que fue símbolo de una época. La noticia fue confirmada por su hija, Juana Molina, a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

“Murió mi querida mamita. Era algo que esperaba y temía. Sucedió esta madrugada. Es un cocktail de sensaciones. Cuando volví a su casa y vi su cama vacía me di cuenta de que la voy a extrañar mucho. Esa ausencia inmensa”, escribió la actriz y cantante junto a una foto de Villafañe. “Ir a su casa a conversar era algo que hacía muy a menudo y sería incapaz de recordar alguna de esas conversaciones que duraban horas. No sé de qué hablábamos, pero hablábamos mucho. Creo que ahora quiero estar con mi hijita, bien juntitas las dos”.

Chunchuna Villafañe fue un personaje atípico que se salió de la norma. En una sociedad no deconstruida que posicionaba a la belleza como un valor, ella se llevó todos los lauros. Sin embargo, los elogios banales que suele despertar la perfección física le generaban incomodidad. Son patrones culturales, se sabe, pero Chunchuna renegaba y buscaba alejarse de todo tipo de cosificación, aunque, a los veintipico, y aprovechando un rostro cincelado y un físico seductor, trabajó en el modelaje y la publicidad para ganarse la vida.

Acaso contrarrestando ese mundo de apariencias, colaboró en la Villa 31 con la obra del Padre Carlos Mugica y militó en el peronismo. En el pico de su fama, viajó en el vuelo que trajo, tras su exilio, a Juan Domingo Perón al país en 1972. Razones suficientes para padecer la censura durante la dictadura militar que gobernó el país desde 1976.