Un concejal deberá pagar $12 millones por pegar en los glúteos a una empleada

Alberto Montes, concejal de San Isidro por La Libertad Avanza, deberá pagar $12 millones por tocarle la cola a una empleada en un episodio que quedó registrado por una cámara de seguridad. La víctima hizo la denuncia en el año 2023 y la Justicia logró un acuerdo entre las partes en mayo de este año.

El hecho ocurrió el 8 de octubre de 2023 cerca de las 5 de la mañana en la base de la Dirección Municipal de Tránsito de Boulogne, donde Montes trabajaba de inspector antes de asumir como concejal en diciembre de ese mismo año.

En la filmación de seguridad se ve al hombre entrar a la oficina, acercarse por la espalda a su compañera y tocarle la cola, ante lo cual la mujer reaccionó de inmediato con un pequeño golpe, en expresión de rechazo.

Según informó el medio local Zona Norte, la denunciante, cuya identidad está bajo reserva, habría llegado a un acuerdo en el aspecto civil con el agresor el 14 de mayo de este año por $12 millones.

Ese monto se dividió en un plan de pagos: un primer desembolso de $3 millones, dos cuotas de $2 millones y cinco cuotas finales de $1 millón. De todas formas, este entendimiento económico no cierra el frente judicial para el dirigente, ya que la causa penal continúa abierta.

La investigación se encuentra bajo la carátula de abuso sexual en el Juzgado Correccional N°5, donde los abogados de Montes pidieron que lo sobresean, pero la justicia rechazó la presentación. El expediente pasó a la Sala 2 por una apelación de la defensa y el proceso marcha hacia un juicio oral que se realizaría en octubre.

El bloque de Fuerza Patria busca remover de su cargo al concejal, aunque por el momento no tiene los votos que se necesitan para avanzar.