Detuvieron a otro hombre por el crimen de Agostina Vega

Un segundo hombre fue detenido por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba. Se trata de una persona que vivía en la misma casa de Claudio Barrelier y que habló con varios medios en las últimas horas. Explicó que no estuvo el sábado 23 a la noche y que nunca vio movimiento de mujeres ni sospechó de drogas en la casa.

Añadió en su relato que ese sábado, en el predio donde jugaba Barrelier al fútbol y donde estuvieron Agostina y su madre, él también estuvo y solo le llamó la atención que la niña le pidió el teléfono al detenido y que le remarcó que no se olvidara.

Contó que regresó a la casa el domingo a la tarde y le habían cambiado el acolchado de su cama, que él había dejado hecha el sábado. Para el fiscal esa versión no resulta en principio creíble y ordenó su arresto.

La investigación se centró en las últimas horas en determinar si había más responsables, además de Barrelier.

Los restos de Agostina fueron enterrados este mediodía en el cementerio de Colonia Tirolesa sin que la familia de la niña pudiera superar los enfrentamientos de sus integrantes. Anoche, el velatorio se hizo en tandas para que los deudos allegados al padre y a la madre no compartieran la sala para evitar eventuales situaciones de tensión.

Melisa Heredia, la madre de Agostina, continúa internada. La Justicia espera a que mejore para poder llevarla a declarar nuevamente como testigo.

El miércoles se hicieron nuevos procedimientos en la casa del barrio Cofico donde Agostina fue asesinada. Se removieron los artefactos del baño de la planta baja y se levantó parte del piso.

Los investigadores no solo procuran determinar si alguna persona pudo haber colaborado con Barrelier antes o después del crimen; también averiguan si pudieron haberse producido otros casos delictivos similares en ese lugar.

Fernanda Alaniz, abogada de Gabriel Vega, el padre de la niña, aseguró que podría haber otras víctimas de Barrelier. Aunque, tras el hallazgo del cadáver de Agostina, la causa inicialmente caratulada como privación ilegal de la libertad pasó a ser calificada como femicidio, el acusado aún no ha sido indagado por la nueva imputación y continúa en el área psiquiátrica de la cárcel de Bouwer.

El fiscal Raúl Garzón espera delinear con más detalle el cuadro situacional en torno al hecho criminal y a los movimientos de los principales protagonistas conocidos de la trama antes de sentar a Barrelier en su despacho.

Los investigadores siguen cruzando el contenido de los diferentes teléfonos móviles secuestrados y aseguran que hay varias pistas derivadas de ese trabajo que ahora deben seguir. Según informaron fuentes de peso en el caso, en la pesquisa trabajan aproximadamente 150 personas.