Echaron de la Aduana a Echegaray, el ex titular de la AFIP del kirchnerismo

El ex titular de la ex AFIP durante el kirchnerismo Ricardo Echegaray fue echado por el gobierno nacional del organismo -hoy Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)- donde era empleado de planta permanente de la Aduana hace más de 30 años.

La decisión se tomó a través de una resolución de este lunes por la condena que tiene Echegaray a cuatro años y ocho meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el caso "Oil Combustibles" y que está apelada por su defensa en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

"Conforme lo previsto en el artículo 10 del Régimen Disciplinario Unificado de ARCA: ´Son causales para imponer exoneración. (...) 7.- Imposición de pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para el ejercicio de la función pública´", sostuvo el organismo en su resolución.

Echegaray fue un funcionario clave durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. En 2004 asumió como director general de la Aduana, en 2007 como presidente de Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario y desde 2009 como titular de la AFIP.