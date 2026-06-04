Caso Cuadernos: Lavagna sostuvo que había un 20 % de sobreprecios en el área de Vialidad

En la reanudación de la audiencia del juicio Cuadernos, tras la interrupción del suministro de internet en la zona de Comodoro Py el martes, el primer testigo en subir al estrado fue el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna. En su declaración testimonial y ante una pregunta de Carlos Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner, aseguró que durante el kirchnerismo había "cartelización" en la obra pública y que había fuertes sobreprecios. "Había margenes de sobreprecios del 20 por ciento en Vialidad e incluso más", sostuvo el ex ministro que en su momento se fue del gobierno de Néstor Kirchner por las irregularidades en la obra pública.

“Bajo la presidencia del doctor Duhalde y después del doctor Kirchner fui ministro de Economía y en algún momento fue Economía y Producción”, fue lo primero que consignó Roberto Lavagna ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli responsables de llevar adelante el debate que cuenta con la intervención de la fiscal general, Fabiana León.

Con una estricta precisión respecto al organigrama del ministerio que condujo durante las dos presidencias, Lavagna explicó cómo funcionaba Economía, cómo se dio creación al Ministerio de Planificación Federal. Sobre todo, se abocó a la confección de las partidas presupuestarias en las que intervino hasta que renunció en noviembre de 2006.

El momento más fuerte fue cuando Beraldi le consultó: "¿Hubo direccionamiento de gasto hacia algún empresario en particular?”. Allí el ex ministro de Economía pidió tiempo para contar cómo empezaron a detectar los sobreprecios en la obra pública K.

Según relató todo arrancó por una preocupación del Banco Mundial (BM) que había entregado en 2005 "fondos importantes sobre todo para Vialidad". El ex ministro dijo que el BM se había puesto "incómodo respecto a cómo se ejecutaban los programas". "Nos dijeron que probablemente iban a iniciar algún tipo de investigación”.

Lavagna dijo que el tema se trató internamente y que fue él quien ordenó que “se hiciera un informe exploratorio básicamente del área que más nos preocupaba que era Vialidad", dijo. Y agregó: "Ese trabajo se hizo entre mayo y agosto” y en principio “lo que surgió es que había dudas sobre cierto proceso de cartelización de los contratos y que había algunos márgenes de sobreprecios del orden del promedio del 20%”.

Lavagna sostuvo que con esa información tomó la decisión de "pedirle al organismo del Estado que tiene que participar en estas cuestiones de eventual cartelización que hiciera con carácter de urgente un informe completo”.

En el devenir de su exposición, Lavagna enfatizó que pidió un informe completo a la Comisión de Defensa de la Competencia.