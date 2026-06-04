Caso Andis: Spagnuolo se negó a dar muestras de su voz

Diego Spagnuolo quiere pero no quiere. Quiere que sean peritados los audios donde hablaba de retornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que él dirigía, pero no quiere entregar para eso una muestra de su voz. El juez federal Ariel Lijo había ordenado que así lo hiciera al disponer los puntos de pericia, pero su defensa se opone a ese aporte específico. Es llamativo, ya que el propio exfuncionario y los dueños de la droguería Suizo Argentina son los que piden desde hace tiempo que se haga ese estudio técnico porque tienen la expectativa de hacer caer la causa. Habían conseguido el aval de la Cámara Federal.

El planteo de la defensa de Spagnuolo, a cargo de Mauricio D’Alessandro, sobre los audios incluye argumentos diversos, algunos de los cuales no parecen compatibles entre sí: dice que son falsos, que están manipulados con Inteligencia Artificial, pero también que fueron editados, que tienen cortes, que falta el interlocutor y que fueron obtenidos a lo largo de varios meses y que incluyen escuchas telefónicas ilegales. Por eso, el defensor entiende que si admite la pericia de la voz descarta el planteo de su obtención ilegal. Los Kovalivker, de la Suizo Argentina, señalaron también una violación a la intimidad.

La Sala II de la Cámara Federal les había dado parcialmente la razón al decir que se debía investigar el “origen y veracidad” de las grabaciones. Por eso, Lijo —el segundo juez que tiene la causa, ya que el primero fue Sebastián Casanello— avanzó en ese sentido. El fiscal Franco Picardi pidió puntualmente que se tomara un registro de su voz para hacer el análisis requerido y el magistrado lo dispuso. En Comodoro Py explicaron a Página/12 que, aunque Spagnuolo persista en su posición de no querer que tomen una muestra de su voz, no cambia demasiado el panorama. Tomarán, probablemente, su voz de alguna entrevista.

El 3% de Karina

Los ya famosos audios de Spagnulo fueron revelados en agosto de 2025 por Carnaval Stream. Allí se escuchaba a Spagnuolo, por tramos con ruido de fondo, como si la conversación fuese en un bar, contar cómo era el sistema de sobornos que funcionaba en la compra de medicamentos de alto costo y baja incidencia e insumos en Andis. Son los que se entregan a personas que carecen de cobertura médica.

En las grabaciones se escuchaban frases como: “me están desfalcando la agencia”; “me pusieron a un tipo que maneja todo lo que es la caja mía… un delincuente que estaba en la gestión de Macri” (en referencia a Daniel Garbellini, extitular de Acceso a Servicios de Salud); “de lo que cobran de medicamentos tenés que poner el 8%, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a la Presidencia”; “A Karina le llega el 3% y el 1% se va en la operatoria”; “Lule me quiso meter una mina en una dirección nacional, lo frizé. Me quiso meter el de Recursos Humanos, lo frizé. Pero me metió el más importante de todos. Para chorear”; “Yo hablé con el Presidente, tengo todos los Whatsapp de Karina…”.

El gran objetivo de las defensas que insisten con la discusión por la validez de los audios es que se aplique la llamada “teoría del árbol envenenado”, que invalide toda la causa. Las grabaciones, en rigor, no fueron tomadas como prueba por Picardi y Casanello. Las defensas dicen que, como sea, esos registros fueron la base de la denuncia que dio lugar al expediente.

En la causa ya hay una veintena de personas procesadas por asociación ilícita y otros delitos, entre ellas Spagnuolo, Garbellini y el lobista Miguel Angel Calvete, que manejaba las adjudicaciones desde afuera de Andis como si estuviera adentro, procuraba direccionar contratos para empresas propias y se quedaba —según probó la fiscalía— con un 20% de lo que conseguía para otros. Los sobreprecios llegaban al 2000% en medicamentos. El Ministerio de Salud hizo su propio relevamiento y en los insumos (sillas de ruedas, ortopedia, aparatología) encontró pagos adicionales de hasta 4000%, informe que fue incorporado a la causa. El fiscal Picardi relevó erogaciones de más de 30.000 millones de pesos en el tramo en el que investigó la compra de medicamentos, y más de 75.000 millones en insumos.

Todo fue corroborado a través de documentación, facturas y conversaciones escandalosas halladas en celulares secuestrados. De hecho, los investigadores sostienen que, aunque los audios hayan sido alterados o hechos con IA, eso no modifica el rumbo de la investigación, que tiene otros sustentos probatorios. Por estos días se lleva adelante una tanda de 29 indagatorias que terminaría el 12 de junio, a menos que haya reprogramaciones. Son exfuncionarios y empresarios implicados, algunos ya procesados, como el extitular de Andis.

Todavía no hubo citaciones por la pista que involucra a la droguería Suizo Argentina y están pendientes avances respecto de la recaudación en la que estaría implicada la Casa Rosada, o al menos la hermana del presidente Javier Milei y Lule Menem. Respecto de esto último, hubo un testimonio relevante, el del consultor y fundador de la Derecha Diario, Fernando Cerimedo, quien dijo que Spagnuolo, en tiempos en que tenían una relación cercana, le había hablado de la trama de corrupción en discapacidad y el porcentaje destinado a la Casa de Gobierno.

El peritaje

De acuerdo con el estudio ordenado por el juez Lijo, los peritos oficiales de Gendarmería a los que asignó el trabajo y los de parte tendrán que determinar la identidad de la voz de las grabaciones, para establecer si la persona a la que se escucha es o no Spagnuolo. Una de las medidas consiste en un cotejo de parámetros acústico-fonéticos. Pero esto es lo que generó conflicto porque el exfuncionario no quiere dejarse grabar por peritos para entregar una muestra de lo que se llama “material indubitado”, ya que su abogado considera que es improcedente y podría ser autoicriminatorio. Rechazó el quinto punto de la pericia y se reservó la posibilidad de apelar, pero los investigadores avanzarían con otras muestras de medios, por ejemplo.

El juez también pidió que se analice específicamente el posible uso de IA para saber si la voz que aparece es humana o sintética, a modo de clonación, y si se ejerció alguna clase de manipulación o síntesis digital. Otro tramo apunta a determinar la utilización de edición de las grabaciones, en qué momento se producen cortes puntuales, saltos, interrupciones y cambios acústicos. La defensa de Spagnuolo quiere saber si del archivo surge el lugar y la fecha de las grabaciones, que se haga un filtrado entre el sonido “de frente y de fondo” y, si se escuchan otras voces, por qué no se escucha al interlocutor. Buscan determinar, además, si hay dos formatos de audio distintos (uno que sería en vivo y otro telefónico). Solo aceptan que se determine si se trata de Spagnuolo con los elementos disponibles y pidieron rastrear la cadena de custodia.

A pedido de la defensa de Eduardo, Emiliano y Jonathan Kovalivker se utilizará un protocolo para preservar la prueba. Se hará una copia exacta, clonada, del material para evitar trabajar sobre los originales.

Página 12