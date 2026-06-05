Pidieron que se revoque la absolución de De Vido por la valija de Antonini Wilson

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, le pidió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que revoque la absolución del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido por el caso de la valija de Guido Antonini Wilson, el venezolano que en agosto de 2007 intentó ingresar al país 800 mil dólares que estaban destinados a la campaña presidencial de ese año de Cristina Kirchner.

Casal presentó este jueves un dictamen ante el máximo tribunal en el que señaló que el análisis de los hechos que llevó a la absolución de De Vido "fue incompleto y superficial" y que el ex funcionario tuvo un rol central que lo involucra en el delito.

De Vido está bajo prisión domiciliaria cumpliendo la condena firme de cuatro años por la tragedia ferroviaria de Once y tiene otras condenas y juicios orales. Actualmente esté siendo juzgado por el caso de los cuadernos de la corrupción, por la construcción de viviendas del plan "Sueños Compartidos" de las Madres de Plaza de Mayo y por irregularidades en la concesión de la ampliación de dos gasoductos de Odebrecht.