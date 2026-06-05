Jueza: Mahiques advirtió que Milei no está obligado a firmar el nombramiento de Michelli

En medio de la polémica por la aprobación del pliego en el Senado de la jueza María Verónica Michelli, quien había sido vetada por Javier Milei por ser la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, aseguró que el presidente Javier Milei no está obligado a firmar el decreto para su nombramiento.

"Yo le recomiendo al presidente cuáles y en qué momento se tienen que firmar los decretos. Cuando se considere que sea el momento oportuno para garantizar la seguridad de la Justicia y el servicio de justicia, se firmará. Ya el Senado lo habilitó, no lo obligó, al Presidente al firmar el decreto", sentenció Mahiques.

El pliego de Michelli cosechó 44 votos a favor, entre el peronismo, el PRO, la UCR, los bloques provinciales y el libertario Francisco Paoltroni. En tanto, 18 senadores de La Libertad Avanza votaron en rechazo a la nominación y hubo 2 abstenciones, que correspondieron a Patricia Bullrich y la chaqueña Silvana Schneider (UCR).

En declaraciones a radio Mitre, el funcionario nacional destacó que "el cargo de la doctora Micheli es un tribunal que no está habilitado, el de ella como el de otros dos candidatos propuestos". Además, el ministro precisó: "Es un juzgado que todavía tiene que crear la Corte. El Consejo de la Magistratura tiene que iniciar un proceso para buscar edificio, acondicionarlo, poner mobiliario y tecnología. Es un proceso largo, hay varios tribunales y juzgados sin habilitar hace tiempo".

Consultado por el escándalo que se generó en torno a la aprobación del pliego de Micheli, el ministro de Justicia retrucó: "Para mí no es un escándalo, es un pliego más que se aprobó. No entiendo por qué sería escándalo".

Ante las versiones que atribuyeron la decisión de Milei al vínculo familiar de Michelli con un periodista del diario La Nación, Mahiques negó que ese haya sido el motivo y recordó que se trata de una facultad propia del Poder Ejecutivo. "En ningún momento se dijo cuál es el motivo. El Presidente de la Nación, este o quien fuera, tiene la facultad no solo de elegir a un candidato de la terna y mandarlo sin tener que dar explicaciones sino de retirarlo", sentenció.

"Todos los presidentes, desde el regreso de la democracia hasta ahora, retiraron pliegos. Cientos de pliegos fueron retirados. No sé por qué motivos porque no se dan los motivos", agregó el ministro de Justicia.