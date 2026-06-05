Murió el Indio Solari, leyenda del rock nacional

Murió el Indio Solari, uno de los máximos referentes de la cultura popular y figura indiscutible del rock nacional. El reconocido compositor tenía 77 años y falleció hoy tras batallar durante una década contra la enfermedad de Parkinson.

Según la información disponible, se montó un operativo en su domicilio en Parque Leloir, donde los médicos declararon su muerte. La UFI N°2 de Ituzaingó dispuso de las actuaciones correspondientes y no se señalaron otras causas que no sean el Parkinson.

Leyenda del Rock

Carlos Alberto Solari nació el 17 de enero de 1949 en Paraná, Entre Ríos. Se mudó junto a su familia a la ciudad de La Plata durante los años cincuenta. En la capital bonaerense pasó su juventud y dio sus primeros pasos en el ambiente artístico.

En esa localidad conoció al guitarrista Skay Beilinson, con quien fundó en 1976 la emblemática banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El grupo musical se transformó en un fenómeno de masas inédito, marcando un antes y un después en la historia grande del rock nacional.

También fue miembro fundador y cantante de los Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y El Mister y los Marsupiales Extintos.