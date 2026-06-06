El velatorio público del Indio Solari será en el Parque Domínico de Avellaneda

El velatorio público del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Carlos Alberto "Indio" Solari, se realizará este domingo a partir de las 11 en el Polideportivo "José María Gatica" ubicado en el partido bonaerense de Avellaneda.

Fuentes oficiales confirmaron a minutouno.com que ya comenzó el operativo para organizar el funeral de Indio en la sede deportiva ubicada en la avenida Bartolomé Mitre 5000, Villa Domínico, Avellaneda.

En medio del inmenso dolor, la familia de Indio Solari reveló que, finalmente, el velatorio público del emblema del rock nacional tendrá su multitudinario último adiós este domingo 7 de junio, con el fin de "dar tiempo a la gente que viene de lejos". En este sentido, indicaron que "mañana sábado confirmaremos el lugar y la hora".

"Gracias por la paciencia, todo esto es muy difícil", manifestaron, sincerándose con el difícil momento que atraviesan.

Por otro lado, hay fuentes que aseguran que, en una carrera contra el tiempo, la gestión de Javier Milei busca entablar comunicación con el entorno familiar para ofrecer Tecnópolis como el escenario del velatorio.

La urgencia surge tras el rechazo de la comisión directiva de Racing Club, que descartó la posibilidad de habilitar el Cilindro de Avellaneda para la despedida.