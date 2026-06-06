Acusan a un intendente récord de organizar una toma de tierras

Durante varios de sus últimos años en el poder no cobró sueldo porque ya estaba jubilado. Ostenta el título de "intendente récord de Argentina" por sus cuarenta años ininterrumpidos como jefe comunal de Santa Catalina, en Córdoba, una ciudad más conocida por el nombre de la estación de tren: Holmberg. Pero este jueves arranca el juicio en su contra pues lo acusan de haber organizado una toma de tierras en su propio municipio.

En 1983, Miguel "Minino" Negro ganó las elecciones en ese municipio del gran Río Cuarto solo por 82 votos. Desde entonces, encadenó nueve reelecciones consecutivas que lo convirtieron en el intendente más veces electo en el país, hasta que llegó su límite.

La Legislatura cordobesa aprobó en 2016 una ley que modificó el Código Electoral provincial e impuso solo una reelección para los intendentes, y también a los concejales y los miembros del Tribunal de Cuentas. Coincide con la norma que aprobó ese mismo año la provincia de Buenos Aires, pero en Córdoba no hubo retoques ni nuevas chances. Así, Negro debía dejar el municipio en diciembre de 2023.

En pleno año electoral hubo una toma de terrenos a la vera de la vías del Ferrocarril de Trenes Argentinos Cargas, en el sector oeste de la estación Holmberg, de más de 50 personas.

El fiscal Federal de Río Cuarto, Rodolfo José Cabanillas, en su acusación puntualizó que la toma se enmarcó en "promesas propias de una campaña electoral efectuada por ambos imputados a fin de acaparar votos", según informó.