Alerta en Ezeiza por la detención de la hermana de un capo narco rosarino

Hace dos años que Esteban Lindor Alvarado (46) vive casi completamente aislado en el Modulo VI del Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza. Otros 112 presos están alojados bajo el mismo régimen en ese lugar. Pero él -que en 2023 quiso escaparse en helicóptero del penal- esta peor: no tiene compañeros de encierro y sólo puede tener contacto con su hijo mayor, Santino (21), que lo va a ver una hora cada 15 días (con un vidrio de por medio) y habla con él por teléfono apenas 20 minutos por semana.

Aun así, pese a este régimen muy duro, las autoridades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) tienen miedo de que el capo logre pasar algún mensaje. Por eso en las últimas horas se pusieron en "alerta máxima" (sic), tras la detención de Yanina Alvarado (42), su hermana.

Yanina cayó el jueves a la noche en un auto con dos hombres y un arma tumbera estilo Frankenstein, calibre 22 con caño de carabina. La mujer -con dos condenas encima y un juicio por narco en su futuro próximo- había logrado que le dieran prisión domiciliaria.

Desde el entorno de Alvarado minimizan la detención y dicen que en los últimos juicios orales quedó en claro que Yanina y Esteban están distanciados. Pero las mismas fuentes también minimizan el rol de Santino en la vida narco de Rosario, y eso es algo que muchas fuentes refutan.

En las últimas semanas en Santa Fe preocupa lo que está pasando en Rafaela donde sólo el lunes 1 de junio hubo dos balaceras.

La primera fue en el barrio Amancay. Aparecieron dos motos desde donde abrieron fuego y todo terminó con tres heridos. Pocas horas después, se produjo otro ataque a una casa del barrio Antártida Argentina.