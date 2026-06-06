La pelea por los pliegos judiciales matiza un amplio abanico de candidatos

Tras el escándalo generado por el caso de María Verónica Michelli, los senadores de la oposición pasaron a revisar uno por uno los nuevos pliegos judiciales que comenzarán a ser tratados en audiencia pública desde la próxima semana y que aún no hay proyección de cuándo podrían llegar a ser debatidos en el recinto.

Pero esta nueva tanda, 61 pliegos que ingresaron en la sesión del pasado 14 de mayo, incluye nombres vinculados al kirchnerismo, otros a Mauricio Macri e incluso funcionarios judiciales que llegaron a criticar algunas decisiones políticas del gobierno de Javier Milei.

Por ejemplo, la candidata a Defensora Pública del Interior con asiento en la ciudad de Formosa, María Esther Pinos junto a Hernán Enrique Figueroa, candidato para los Tribunales Orales en lo Penal Económico, firmaron un documento de rechazo al intento del Presidente de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años.

En la iniciativa también participó Ana Clarisa Galán Muñoz, quien busca ser promovida a defensora pública oficial ante la Cámara Federal de Casación Penal, Defensoría N° 3.

Galán Muñoz también trascendió porque en 2022 denunció al fiscal federal de Salta Francisco Snopek, a quien acusó de violencia de género, hostigamiento y acoso laboral. Los tres candidatos fueron vinculados con el kirchnerismo y a la agrupación Justicia Legítima.

Otro de los casos vinculados a los K es el de María Ángeles Ramos, la fiscal nacida en Tandil, cercana a la ex procuradora Alejandra Gils Carbó y quien está a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad desde marzo de 2017, cuando se jubiló Jorge Auat.

Tras ser promovida a fiscal general, Ramos busca ser designada como representante del Ministerio Público ante los Tribunales Orales en lo Penal Económico (TOPE).

Otra vez el fantasma de la AFA y el "Chiqui" Tapia

En esta segunda ronda de debate de pliegos judiciales vuelve a colarse la polémica por presuntos vínculos con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, porque entre los candidatos figura un miembro del Tribunal de Apelaciones de la asociación.

Se trata de Raúl Agustín Rubiero, quien busca ser promovido como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal sala D. Su caso, al menos, genera cierta suspicacia en el Congreso porque se impulsa en momentos que la justicia investiga a Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino por presunto lavado de dinero y desvío de fondos.

En la primera etapa de los pliegos judiciales quedaron sin definir los casos de los jueces Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, quienes fueron bajados por sus presuntos vínculos con la AFA.

La lista también incluye candidatos asociados al macrismo como Vanesa Alfaro, quien fue nominada a integrar la cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 16 de la Capital Federal. La aspirante, especialista en casos en los que se investigan hechos de lavado de dinero, estuvo entre las seleccionadas por Mauricio Macri, pero durante el Gobierno de Alberto Fernández su pliego fue retirado del Senado.

Otro de los postulantes vinculado al ex presidente es Claudio Loguarro, quien busca acceder como vocal a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, sala III.

La lista tiene otros nombres que rozan al macrismo como el caso de Matilde Ballerini, vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, sala B, quien busca el acuerdo del Senado para extender su mandato por 5 años ya que en septiembre cumplirá 75, la edad límite para ejercer la magistratura.