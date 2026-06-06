Confirmaron que el velatorio del Indio Solari será este domingo

La muerte del Indio Solari a los 77 años provocó una conmoción sin precedentes entre sus seguidores. Mientras miles de fanáticos continúan expresando su dolor en las redes sociales y organizan homenajes espontáneos en distintos puntos del país, se conoció cuándo será la despedida oficial del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La información fue difundida a través de las cuentas oficiales vinculadas al músico, donde se confirmó que el último adiós tendrá lugar este domingo 7 de junio.



“Finalmente, la despedida la despedida al Indio será el domingo 7 de junio, para dar tiempo a la gente que viene de lejos. Mañana sábado confirmaremos el lugar y la hora. Gracias por la paciencia, todo esto es muy difícil”, indicaron en el breve comunicado.

El mensaje llevó tranquilidad a los miles de seguidores que durante las últimas horas buscaban conocer detalles sobre cómo podrían despedir al artista que marcó a generaciones enteras con sus canciones, su poesía y su particular forma de entender el rock.

Por el momento no trascendieron más precisiones sobre la ceremonia ni sobre quiénes podrán asistir. Lo único confirmado es que no se realizará en Parque Leloir, una de las versiones que había comenzado a circular entre los fanáticos tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

Desde que se confirmó su muerte, las muestras de afecto se multiplicaron en todo el país. Artistas, periodistas, dirigentes políticos y referentes de la cultura compartieron mensajes de despedida para recordar el legado de una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino.

Ahora, la expectativa está puesta en el anuncio oficial que se realizará en las próximas horas y que permitirá a familiares, amigos y seguidores darle el último adiós al músico que se convirtió en un símbolo de la cultura popular argentina.