Comunidades Wichí iniciaron un acampe masivo en el Chaco en reclamo de alimentos y salud

Bajo el lema “Basta de hambre y muertes por tuberculosis”, pobladores de más de ocho parajes y localidades de la etnia Wichí iniciaron un acampe con ollas populares en el norte de Chaco.

Las comunidades expusieron ante los diputados de la Comisión de Pueblos Indígenas un crudo diagnóstico que incluye desnutrición infantil, desabastecimiento crónico de medicamentos y severas irregularidades en el reparto de la ayuda alimentaria oficial. Los manifestantes advirtieron que no levantarán la medida hasta obtener respuestas firmadas.

Masivo acampe y movilización en "la balanza vieja"

La tensión social escaló de manera definitiva este fin de semana en el acceso a la localidad de Misión Nueva Pompeya, epicentro geográfico del reclamo indígena en el Impenetrable chaqueño.

Tras la realización de una masiva asamblea comunitaria que contó con la presencia de legisladores provinciales, las familias Wichí decidieron profundizar las medidas de fuerza mediante la instalación de un campamento permanente y la ejecución de ollas populares en el predio conocido históricamente como "la balanza vieja".

Las comunidades movilizadas provienen de un extenso abanico de parajes y comunas de la región, coordinando acciones directas entre pobladores de Misión Nueva Pompeya, Fortín Belgrano, Sauzalito, Comandancia Frías, Tres Pozos, Vizcacheral, El Sauzal y Wichí El Pintado.

Los voceros de las comunidades organizadas se mostraron inflexibles respecto a la continuidad del reclamo en la ruta, afirmando con firmeza que no regresarán a sus hogares sin soluciones debidamente firmadas por los funcionarios, dado que volver en las condiciones actuales "significa seguir conviviendo con el desamparo y la desnutrición".

El crudo diagnóstico expuesto ante los legisladores chaqueños

La medida de fuerza es el corolario de una reunión llevada a cabo el pasado jueves 4 de junio, donde cerca de 250 pobladores, caciques y pastores se entrevistaron con los integrantes de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados de la provincia, presidida por el diputado Rodolfo Schwartz junto a las legisladoras María Luisa Chomiak y Gladys González.

En los testimonios vertidos mayoritariamente en lengua wichí con traducción en simultáneo, se denunció un esquema de "abandono absoluto" estructurado en cuatro ejes críticos:

Emergencia Alimentaria: alertaron sobre el cierre sistemático de los merenderos comunitarios del Impenetrable y el funcionamiento "casi nulo" de los comedores escolares en los establecimientos de la zona. Afirmaron que gran parte de la población rural actualmente come una sola vez al día.

Irregularidades en el Programa Ñachec: las comunidades apuntaron duramente contra la ejecución del programa oficial de asistencia alimentaria del Gobierno del Chaco . Denunciaron que las cajas de mercadería llegan con retrasos de entre 3 y 5 meses, abiertas, con faltantes de productos esenciales y bajo un reparto discrecional.

Emergencia Sanitaria: se denunciaron " muertes evitables " por tuberculosis , Chagas y desnutrición infantil ante la falta total de médicos de guardia, insumos básicos y medicamentos. La escasez de ambulancias quedó expuesta cuando el histórico Cacique Matorras sufrió una descompensación y debió ser trasladado de urgencia en la caja de una camioneta particular.

Crisis de Servicios: los manifestantes desmintieron categóricamente los informes oficiales que aseguran que el suministro de agua potable está resuelto en la zona, denunciando además la quita de medidores y cortes del suministro de luz por falta de pago a familias en extrema vulnerabilidad.

Un pliego de reclamos unificado y de máxima urgencia

El documento institucional confeccionado por las Comunidades Wichí Organizadas y entregado en mano a la comitiva parlamentaria exige de forma perentoria la firma de compromisos estatales sobre puntos específicos:

Hambre: reapertura inmediata de merenderos y reactivación generalizada de los comedores escolares en todos los niveles educativos. Salud: incorporación inmediata de personal médico permanente, stock de medicamentos, provisión de ambulancias para los parajes y la creación de un Equipo Móvil de Emergencia Sanitaria. Servicios Básicos: cese de los cortes de luz por falta de pago, reconexión de medidores retirados, condonación de deudas acumuladas y extensión de las redes de agua potable en zonas rurales. Educación y Territorio: creación de anexos de educación secundaria y terciaria en Fortín Belgrano, contratación de Maestros Bilingües Interculturales (MBI) y la regularización dominial y titularización definitiva de las tierras ancestrales englobadas en la denominada Reserva Grande.

Solidaridad en rutas y llamado a la sociedad civil

La protesta nacida en el Impenetrable comenzó a generar réplicas y muestras de apoyo en distintos puntos de la geografía chaqueña.

Organizaciones sociales y sindicales como la Corriente Clasista Combativa (CCC), la Federación Nacional Campesina (FNC) y el Movimiento de Naciones y Pueblos Originarios en Lucha (MOEL) montaron ollas populares a la vera de las rutas en las localidades de Sáenz Peña, Machagai, Las Palmas, La Leonesa, El Espinillo y Juan José Castelli para visibilizar el conflicto.

Desde el punto de bloqueo, los referentes indígenas hicieron un llamado urgente a los organismos de derechos humanos, instituciones religiosas y a la sociedad civil en general para colaborar con el sostenimiento de las ollas comunitarias que alimentan a los acampantes. Por su parte, los diputados provinciales se comprometieron a tramitar una audiencia de máxima urgencia con el Poder Ejecutivo provincial para trasladar de forma directa el petitorio y abrir una mesa de negociación.