Victoria Villarruel se diferenció del Gobierno y envió una corona de flores al velatorio del Indio Solari

A diferencia de Javier Milei, que no se pronunció al respecto, la vicepresidenta Victoria Villarruel envió una corona de flores al velatorio del Indio Solari y publicó un mensaje de despedida en sus redes.

“Que en paz descanse. Acompaño en el dolor a sus seguidores”, publicó la vicepresidenta en una historia de Instagram, que acompañó con el clásico Un ángel para tu soledad.

Las fotos de los dos arreglos florales, enviados a nombre del Senado de la Nación y de la vicepresidencia, no solo fueron un gesto de acercamiento de Villarruel a la despedida masiva del artista, sino también un punto de diferenciación con la Casa Rosada y el Presidente.

Tras el fallecimiento del cantante, el Gobierno limitó sus reconocimientos oficiales a un comunicado de la Secretaría de Cultura que conduce Leonardo Cifelli, junto con un homenaje de la Orquesta Sinfónica Nacional y las bandas que participaban en Ritmos Argentinos, un programa dependiente de Cultura.

Javier Milei evitó cualquier mención al cantante y en sus redes solo compartió posteos vinculados a la marcha de la economía.

Quien sí se pronunció al respecto fue el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, tras rechazar la posibilidad de realizar la despedida del Indio Solari en las inmediaciones del Congreso.

“Despedimos a uno de los máximos referentes de la historia del rock nacional. Acompañamos a sus familiares, amigos y a millones de argentinos que hoy lamentan su partida”, escribió en sus redes.

Según explicó, el Ministerio de Seguridad de la Nación y otras áreas técnicas consideraron que el Palacio Legislativo no cumplía con las condiciones necesarias para llevar adelante el velatorio público.

En su lugar, el Gobierno contactó a la familia del artista y puso a disposición el predio de Tecnópolis, pero la oferta fue declinada y se eligió la localidad bonaerense de Avellaneda.

TN