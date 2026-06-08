El escalofriante mensaje que Claudio Barrelier le mandó al segundo detenido antes del crimen de Agostina

La causa por el femicidio de Agostina Vega sumó un dato impactante en las últimas horas. A dos semanas del crimen, la Justicia tuvo acceso a una conversación que podría ser clave para entender qué ocurrió antes del asesinato de la adolescente de 14 años.

“No aparezcas por casa esta noche, tengo algo”, le había dicho el principal acusado, Claudio Barrelier, a su amigo Osvaldo Fassetta.

Según reveló el programa La Mañana de Lape, por América, esa advertencia, lanzada la noche del crimen, quedó bajo la lupa de los investigadores y se suma a la evidencia que complica a ambos sospechosos.

Qué buscan reconstruir los investigadores

Además de reunir pruebas contra Barrelier, la fiscalía profundiza el análisis de teléfonos celulares, comunicaciones, imágenes de cámaras de seguridad y testimonios para reconstruir los movimientos y contactos que existieron antes y después del crimen.

Las sospechas no se limitan al ataque que terminó con la vida de Agostina. Los investigadores intentan establecer si hubo personas que pudieron haber tenido conocimiento de lo sucedido, colaborado con el acusado o participado en maniobras destinadas a ocultar pruebas y retrasar el avance de la investigación.

Qué buscan reconstruir los investigadores

Además de reunir pruebas contra Barrelier, la fiscalía profundiza el análisis de teléfonos celulares, comunicaciones, imágenes de cámaras de seguridad y testimonios para reconstruir los movimientos y contactos que existieron antes y después del crimen.

Las sospechas no se limitan al ataque que terminó con la vida de Agostina. Los investigadores intentan establecer si hubo personas que pudieron haber tenido conocimiento de lo sucedido, colaborado con el acusado o participado en maniobras destinadas a ocultar pruebas y retrasar el avance de la investigación.

En ese contexto fue detenido Fassetta, amigo de Barrelier y residente en la planta alta de la casa de barrio Cofico donde, según la hipótesis judicial, la adolescente fue asesinada.

Para los investigadores, determinar qué sabía cada una de las personas vinculadas al entorno del acusado y cuándo lo supieron es una de las claves que todavía falta resolver.

La sospecha sobre maniobras para desviar la búsqueda

La fiscalía también analiza una serie de hechos ocurridos durante los días en que Agostina era intensamente buscada por su familia. Según la querella, Fassetta habría desempeñado un papel relevante en presuntas maniobras destinadas a generar una falsa sensación de normalidad mientras la adolescente permanecía desaparecida.

El abogado de la familia, Carlos Nayi, sostuvo que el acusado habría participado en acciones destinadas a distraer tanto a los investigadores como a los allegados de la víctima.

Nayi sostuvo además que Fassetta habría realizado llamados telefónicos a familiares de la adolescente durante los días de búsqueda, una conducta que para la querella formaría parte de las maniobras destinadas a desviar la investigación.

Mientras avanza esa línea de investigación, el fiscal Raúl Garzón espera poder indagar a Barrelier, quien permanece bajo seguimiento psiquiátrico en la cárcel de Bouwer. Antes deberá ser sometido a peritajes interdisciplinarios que permitirán establecer su estado mental y determinar si es imputable.

La investigación también incorporó una causa previa que tenía como denunciado a Barrelier. Se trata de un expediente iniciado por una joven de 21 años que aseguró haber escapado de la misma casa de barrio Cofico en 2025 tras haber sido retenida contra su voluntad.

TN