Flybondi: denuncias por falta de pagos y suspensión de personal

La empresa aérea FlyBondi anunció un nuevo destino a su plan de ajuste con una reducción del 30 por ciento en el salario de sus tripulantes de vuelo y cabina debido a un programa de turnos rotativos que aplicará en los próximos tres meses.

El anuncio se produce en un clima turbulento con el cierre de un programa de retiros voluntarios, con solo dos aviones operativos, empresas que comienzan a reclamar deuda y tras la renuncia de su CEO Paz Lovisolo.

El programa de ajuste de tareas fue informado en las últimas horas al personal de la empresa aérea y difundido por el medio especializado Aviación en Argentina. El planteo de la empresa, acordado con el gremio Asociación de Trabajadores Aeronáuticos de FlyBondi --un sindicato de empresa creado durante la gestión de Mauricio Macri--, es realizar un ajuste en los turnos de los tripulantes de vuelo y cabina para que cobren solo el 70 por ciento de su sueldo en junio, julio y agosto.

El plan de suspensiones rotativas se aplicará de acuerdo a las horas mensuales previstas para las tripulaciones, que habían sido acordados en un “régimen de prodcutividad”, que ahora implicará un ajuste salarial.

Además, la empresa -que fue comprada recientemente por el empresario Leonardo Scatturice - adelantó que realizará una readecuación de la flota y el rediseño de las rutas, en las que acumula entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026: 2.500 cancelaciones.

En paralelo, la empresa de transporte Manuel Tienda León abrió una demanda judicial contra la empresa aérea por incumplimiento de pago. La firma que opera servicios de transporte terrestre con ómnibus y combis se presentó a fines de mayo ante la justicia para reclamar el pago adeudado de 122 millones de pesos.

Esta situación se presenta luego del cierre de un reciente plan de retiros voluntario con el que la empresa se desprendió de 300 trabajadores y redujo su plantel de personal a 1.200 personas. Y a lo que se sumó la renuncia de su CEO Paz Lovisolo, quien había asumido el cargo hace solo cuatro meses.

En los últimas semanas, la empresa llegó a operar en el Aeroparque Jorge Newbery con un solo avión activo, con el que realizó apenas cuatro vuelos y debió cancelar otros 12 servicios programados. Eso ocurre para una empresa que cuenta con una flota de 12 aviones, pero muchos de ellos quedan fuera de servicio por problemas vinculados al mantenimiento y al pago de contratos de leasing.

La puntualidad de la empresa también se encuentra en niveles críticos. Solo en mayo, la compañía registró un índice de cumplimiento en horario del 26,64%, mientras que casi la mitad de los vuelos programados —46,93%— fueron cancelados, según datos de la consultora Adventus.

En contraste, otras aerolíneas que operan en el mercado de cabotaje argentino, como Aerolíneas Argentinas y Jetsmart, alcanzaron índices cercanos al 90% de puntualidad y cancelaciones inferiores al 1%, lo que evidencia la brecha operativa.

La Administración Nacional de Aviación Civil (Anac), a fines de 2025 y comienzos de 2026, labró actas de infracción por cancelaciones y reprogramaciones sin aviso previo, lo que evidenciaba dificultades operativas que se profundizaron en los últimos meses.

Flybondi inició sus operaciones en 2018 como parte de la apertura del mercado aerocomercial impulsada durante el gobierno de Macri, con un modelo de bajo costo orientado a ampliar el acceso a los vuelos domésticos. En sus primeros años, logró una rápida expansión, incorporando nuevas rutas y captando una porción significativa del mercado.

Sin embargo, el cambio de control accionario a mediados de 2025 —cuando el grupo Cartesian fue reemplazado por COC Global Enterprise— marcó un punto de inflexión. Bajo la conducción de Leonardo Scatturice, la empresa anunció un ambicioso plan de expansión que incluía la incorporación de hasta 35 aeronaves y un crecimiento del 230% en su flota en cuatro años.

Ese plan, no obstante, no se concretó según lo previsto. Las demoras en la llegada de aeronaves alquiladas, sumadas a dificultades financieras y operativas, derivaron en un aumento sostenido de cancelaciones ya desde fines de 2025.

El desembarco de la nueva conducción también estuvo rodeado de controversias. Scatturice, señalado por su cercanía con sectores del gobierno nacional, quedó en el centro de la escena mediática tras un episodio ocurrido en febrero de 2025, cuando un avión de su propiedad aterrizó en Aeroparque con equipaje que no habría sido inspeccionado por la Aduana, según versiones periodísticas.

Página 12