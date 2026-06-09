Caso Luciana: la hallaron en una casa abandonada y descartan que haya sido un secuestro

El secretario de Gobierno de Colonia Caroya, César Seculini, reveló que Luciana, la adolescente de 15 años que era intensamente buscada en Córdoba, fue encontrada en una casa abandonada de la ciudad de Jesús María, ubicada frente al edificio de Tribunales, y aseguró que está descartada la hipótesis de un secuestro.

En declaraciones a Splendid AM 990, el funcionario explicó que el hallazgo fue resultado de distintas líneas de investigación desarrolladas por la Policía de Córdoba.

“Personal policial dio con el paradero de Luciana”, señaló, y precisó que la joven se encontraba en un inmueble abandonado ubicado en una zona de intenso movimiento diario: “Es una casa abandonada al frente de la sede de Tribunales. Es una zona absolutamente transitada”, destacó.

Seculini indicó que la adolescente fue encontrada “asustada, pero no en estado de shock” y remarcó que no presentaba lesiones visibles. “Lo primero que hizo fue pedir por la madre”, relató sobre el momento del reencuentro.

Además, señaló que la menor fue sometida a controles médicos y que los detalles sobre lo ocurrido durante los días en los que permaneció desaparecida serán determinados por la investigación judicial.

El funcionario también descartó que el caso esté vinculado con un hecho de inseguridad: “No es una ciudad insegura. Está absolutamente descartado que haya sido un secuestro”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que todo indica que se trató de una situación particular vinculada a la adolescente y consideró que el episodio debe abrir un debate sobre la necesidad de fortalecer las políticas de contención para jóvenes y adolescentes.

Por último, Seculini destacó el trabajo de las fuerzas de seguridad y del Ministerio Público Fiscal, que llevaron adelante la investigación que permitió localizar a la joven. El fiscal Guillermo Monti, a cargo de la causa, brindará en las próximas horas más detalles sobre las circunstancias que rodearon la desaparición y el hallazgo de Luciana.

NA