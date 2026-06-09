Megaoperativo por una menor desaparecida, rastrillan con drones y helicóptero

La ciudad cordobesa de Colonia Caroya se encuentra bajo máxima alerta tras la desaparición de una menor de edad. La Policía de Corrientes emitió un pedido de colaboración para que toda la población pueda aportar datos que ayuden a su hallazgo.

Se trata de Luciana Aylén Barrios Alarcón de 15 años, quien fue vista por última vez el lunes al mediodía al salir de la escuela. Ante la gravedad del caso, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, coordina un megaoperativo de rastrillaje que incluye un helicóptero, drones, 25 móviles y 90 efectivos.

Desapareció tras salir de la escuela y esperar el colectivo

Los pormenores del caso revelan que el rastro de Luciana se perdió de manera imprevista el lunes, alrededor del mediodía. La adolescente había terminado sus clases y abandonó las instalaciones del Colegio Presbítero José Bonoris, institución educativa a la que asiste regularmente en Colonia Caroya.

Una compañera de estudios fue la última persona que mantuvo contacto directo con ella. Según relató la testigo, Luciana se quedó en la parada esperando el colectivo urbano para regresar a su hogar.

Pero las horas pasaron y la menor no regresó, por lo que su madre acudió de urgencia a radicar la denuncia por averiguación de paradero, lo que activó las alarmas de las fuerzas de seguridad.

Datos filiatorios: cómo vestía al momento de ausentarse

Desde el entorno cercano y familiar de la adolescente señalaron que Luciana es considerada una joven solidaria y que no registraba ningún tipo de antecedentes conflictivos ni peleas domésticas previas.

Pertenece a una familia de padres separados y tiene hermanas que aguardan desesperadas por novedades.

Las autoridades difundieron de forma oficial sus principales características físicas y la indumentaria que portaba:

Rasgos físicos: de contextura delgada, tez trigueña, mide aproximadamente 1,60 metros de altura y posee el cabello largo de color negro.

Vestimenta: lucía un pantalón de jean azul, un buzo de color azul marino y zapatillas blancas con detalles estéticos en color verde.

Helicóptero, drones y 90 efectivos en los rastrillajes

La gravedad institucional del hecho motivó el desembarco inmediato en la Departamental Colón del ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien se instaló en la localidad para supervisar y comandar en persona las directivas de la búsqueda.

Bajo las órdenes de la Fiscalía de Instrucción de Jesús María, las fuerzas de seguridad coordinan en este momento un megaoperativo de rastrillaje exhaustivo por diferentes cuadrantes y zonas rurales de la región.

El despliegue de la Policía de Córdoba incluye un helicóptero oficial para avistamiento aéreo, drones equipados con cámaras térmicas para zonas de difícil acceso, 25 unidades móviles terrestres y un contingente de 90 efectivos que patrullan a pie de forma ininterrumpida.

Las autoridades judiciales de ambas provincias reiteraron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar vital para reconstruir el recorrido de la menor.

En Corrientes, los avisos se canalizan a través del 911 (Capital) y el 101 (Interior); mientras que las líneas directas con la fiscalía a cargo en Córdoba son los teléfonos (03525) 421639, 421909 y 424339.