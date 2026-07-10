Feriados 2026: cuál es el próximo y cuándo habrá un nuevo fin de semana largo

El jueves 9 de julio se conmemororó en la Argentina el 210° aniversario de la Día de la Independencia, uno de los feriados nacionales más importantes del calendario. Tras esta fecha, muchas personas ya se preguntan cuándo será el próximo feriado y si habrá un nuevo fin de semana largo.

De acuerdo con el calendario oficial de feriados 2026, el próximo descanso nacional será el lunes 17 de agosto, cuando se conmemore el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Al caer lunes, se formará un fin de semana largo de tres días para quienes no deban trabajar esa jornada.

Qué feriados quedan en 2026, mes a mes

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín (trasladable)

Septiembre

Sin feriados nacionales

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable)

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladable del 20/11)

Diciembre

Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos

Martes 8: Inmaculada Concepción de María (inamovible)

Viernes 25: Navidad (inamovible)

Cuáles son los fines de semana largos confirmados para el resto de 2026

15 al 17 de agosto: San Martín (3 días).

10 al 12 de octubre: Diversidad Cultural (3 días).

21 al 23 de noviembre: Soberanía Nacional (3 días).

5 al 8 de diciembre: Inmaculada Concepción + día no laborable (4 días).

25 al 27 de diciembre: Navidad (3 días).

Días no laborables con fines turísticos

El Gobierno definió tres fechas para extender descansos:

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre

Anteriormente, había ocurrido con el 23 de marzo.

TN