En cuatro días murieron cinco ladrones abatidos por sus víctimas

Con la frase "Estás robado", cuatro hombres que estaban armados rodearon y amenazaron este viernes a un joven que volvía a su casa en Moreno, noroeste del Gran Buenos Aires. Pero la víctima era un cabo de la Policía Federal que, si bien iba vestido de civil en su día franco, sacó su arma para defenderse, hizo un disparo y mató a uno de los asaltantes.



El episodio ocurrido en la mañana de este viernes se convirtió en el quinto caso que en los últimos cuatro días termina con asaltantes muertos a manos de policías en actividad o retirados que se defendieron a los balazos de distintos intentos de robos en las ciudades de La Plata, Avellaneda y Moreno.



A unas quince cuadras del robo que terminó con dos ladrones muertos cuando un agente defendió a una familia vecina de un robo en una casa del barrio Casasco, en Moreno, este viernes por la mañana un cabo de la Policía Federal fue amenazado por cuatro asaltantes que lo rodearon para robarlo sobre la calle Ituzaingó, casi esquina Dardo Rocha, en la zona sur de la ciudad.



El agente, que se encontraba de franco y por lo tanto no llevaba su uniforme, caminaba desde la estación Moreno del ferrocarril Sarmiento dirigiéndose a su domicilio cuando fue sorprendido y rodeado por cuatro varones, dos de los cuales llevaban armas de fuego.



Los hombre armados comenzaron a apuntarle y le advierten “estás robado”.



Al verse rodeado y amenazado por los cuatro asaltantes, el joven policía identificado como William Zurita sacó su arma reglamentaria una Bersa TPR9 y realizó un solo disparo que mató a uno de los atacantes.



