El Gobierno pagará la pensión de $15,6 millones a Cristina Kirchner

La abogada de la ANSES comunicó al juzgado que a partir del 1 de agosto volverá a pagarle a Cristina Kirchner, condenada por corrupción, la pensión asignada como ex Jefa de Estado. “Se informa que el haber mensual bruto correspondiente a dicho beneficio ascenderá a la fecha de alta a la suma de 15.683.154,06 pesos, de la que se deducirán los correspondientes descuentos de ley (obra social y, de corresponder, impuesto a las ganancias)”, sostiene el documento. Sin embargo, el Gobierno le aplicará dos descuentos más.



Cristina Kirchner está cumpliendo la sentencia del caso Vialidad en su domicilio de San José 1111. Afronta seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado junto al reclamo de un decomiso de 685.000 millones.



Después de haber judicializado la decisión del Gobierno de javier Milei de treparle por su condición de condenada en un caso de corrupción, su pensión de ex presidenta el fallo favorable sobre la medida cautelar requerida, condujo a la ANSES a tener que restituirle su pensión de más de 15,6 millones de pesos.