Surgen resistencias por el sistema de colectoras que impulsa el Gobierno

La posibilidad de que el Gobierno incorpore el sistema de colectoras a la reforma electoral genera resistencias y dudas tanto en el oficialismo como en la oposición, a pesar de que aún no se incorporó formalmente al proyecto. Se trata de un atajo que está en evaluación para lograr en el Congreso el apoyo de los aliados para suspender o eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).



La oposición dialoguista se divide entre quienes esperan la propuesta formal y se muestran predispuestos a discutirla, y los que consideran que las colectoras significarían un “retroceso”. Mientras tanto, el peronismo –incluso los gobernadores dialoguistas– rechaza el sistema.



El jefe de Gabinete, Diego Santilli, es el principal interlocutor del oficialismo en las negociaciones por la reforma política. Es que el Gobierno, de momento, está buscando el respaldo de los mandatarios provinciales y los votos de los legisladores que responden a ellos. “En el Senado no tenemos ninguna propuesta formal ni informal de las colectoras por parte del Ejecutivo. Probablemente discutiremos este tema en agosto”, indicó el senador Agustín Coto (LLA), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, encargada de tratar la iniciativa previo a su eventual llegada al recinto.



Según LLA, la propuesta surgió de parte de los gobernadores y no de la Casa Rosada, y luego se “filtró” en forma prematura. “El Gobierno no definió qué postura va a tomar: lo está razonando puertas adentro. No hay una postura homogénea. El escenario está abierto”, reconoció una fuente consultada.



Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, exteriorizó su rechazo al método. “No me gusta, pero no encontramos un sistema mejor”, reconoció después de decir que “deforman el sistema electoral”. Este gesto de diferenciación de la Casa Rosada se suma al desmarque que expuso ante la continuidad del entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su cargo, y a su “objeción de conciencia” respecto del retiro del pliego de María Verónica Michelli a jueza federal por ser la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.



Ante su declaración, el oficialismo no tuvo más que asumir que las colectoras suscitan posturas divergentes entre sus dirigentes. Incluso hay quienes aceptaron que coinciden con Bullrich. Algunos cuestionaron su aplicabilidad y reconocieron que, lejos de simplificar el voto –uno de los argumentos que, por ejemplo, se utilizó a favor de la Boleta Única de Papel (BUP)–, lo complejizaría. A su vez, la falta de un proyecto oficial al respecto demora la toma de posición de los legisladores, que no tienen del todo clara la propuesta que llegará al Congreso.



Respecto de la postura de Bullrich, referentes libertarios coincidieron en que la senadora “no es gran amiga de estos modelos” y consideran que su postura a favor de la “calidad institucional” es “genuina”. Cerca de Santilli dijeron que las palabras de Bullrich “no sorprendieron al Gobierno”. “Es normal que ella diga eso: fue parte del gobierno de Cambiemos, que eliminó las colectoras. No tiene margen para decir que son útiles”, recordó una fuente consultada.



La administración de Mauricio Macri prohibió este sistema en 2019 mediante un decreto. En el texto, aseguraba que este sistema de votación “genera confusión en el electorado e inequidad entre los competidores”.