Una conductora se quedó dormida y causó un choque con tres muertes

Un choque múltiple tuvo lugar sobre el kilómetros 121 de la Ruta Nacional N°7, a la altura de San Andrés de Giles: tres personas murieron y hay dos heridos de gravedad. Ocurrió en horas de la tarde de este viernes.



Las primeras pericias indican, que una de las conductoras se habría quedado dormida y provocó las colisiones. Entre las víctimas fatales, un menor de 12 años, todos de Rafael Castillo, partido de La Matanza.



Fuentes oficiales confirmaron que las víctimas fatales viajaban en un Chevrolet Corsa que terminó volcado, con las cuatro ruedas hacia arriba, tras una colisión en cadena que involucró también a un Renault Sandero y a una camioneta Fiat Strada.



Según informó el sitio Democracia, el Sandero y el Corsa viajaban en la misma dirección cuando colisionaron. El Renault, conducido por una mujer, que según fuentes oficiales "se habría quedado dormida al volante", tocó la parte trasera del Corsa que perdió totalmente el control. El impacto fue tan violento que el Chevrolet cruzó el cantero divisorio y la Fiat Strada lo terminó de embestir de frente.



La reconstrucción preliminar señala que el Corsa quedó volcado del otro lado de la autovía, cerca de la banquina, totalmente destruido.



En el Chevrolet viajaban las víctimas fatales: un hombre de 43 años, un joven de 19, y un menor de 12 años. También viajaba una mujer, cuya identidad no trascendió, que fue rescatada por vecinos de la zona y trasladada mal herida hacia el hospital Municipal de San Andrés de Giles. Según informaron medios locales, su estado es grave.



"Cuando llegamos el auto estaba dado vuelta y tres de los que estaban dentro ya habían muerto producto del fuerte impacto", confirmó emergencias médicas.