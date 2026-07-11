Karina Milei pide reencauzar la gestión y frenar la interna con Caputo

Envalentonado por la foto con los gobernadores en Tucumán, el Gobierno emprendió formalmente el camino hacia la reelección de Javier Milei. Y convencida de que ya no puede darse el lujo de consumir energía en disputas internas cuando empieza la cuenta regresiva hacia la próxima campaña, Karina Milei pidió a su tropa y a los ministros reencauzar la gestión, cerrar acuerdos electorales y dejar atrás las diferencias, luego de meses de parálisis política y guerra a cielo abierto dentro del ecosistema libertario.



“Entró en modo reelección. Ya lo dijo en Misiones cuando fuimos la semana pasada: todos los esfuerzos tienen que estar puestos en que el Presidente sea reelecto y que nadie se puede desviar de ese camino. Karina no olvida pero es más pragmática que nadie”, sentenció a Clarín uno de los funcionarios que recibió la arenga del último jueves en la Casa Rosada, donde los hermanos alentaron “a redoblar la apuesta” de cara a un segundo mandato libertario.



La instrucción supone un cambio de etapa también en el entorno de la hermanísima. Si hasta hace pocas semanas se enfocaba en resolver las disputas de poder dentro de La Libertad Avanza y correr a las filas del asesor Santiago Caputo, ahora la prioridad pasa por consolidar la gobernabilidad, avanzar con las reformas pendientes y construir las condiciones políticas para la competencia electoral.