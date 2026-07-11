Liberaron a un reconocido abogado que protagonizó un impacto fatal

El reconocido abogado laboralista Andrés Prieto Fasano (37) fue excarcelado este sábado en la causa que lo tiene imputado de provocar la muerte de una mujer luego de chocar el auto que se encontraba detenido sobre la Panamericana.



Prieto Fasano quedó en libertad tras el fallo del juez de Garantías N° 4 de San Isidro, Esteban Rossignoli, que hizo lugar a un pedido de sus abogadas defensoras Ana Laura Palmucci y Mirta Fasano.



El magistrado ordenó su excarcelación bajo caución juratoria y dispuso una serie de medidas que el acusado deberá cumplir durante la instrucción de la causa, en la que le imputan los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas graves y violación de elementos probatorios.



La primera es que debe presentarse del 1 al 5 de cada mes y cada vez que sea citado en sede judicial. Tampoco puede ausentarse del domicilio que fijó por mas de 24 horas sin dar aviso o sin autorización previa.



El hecho que le imputan al abogado ocurrió el sábado 4 de julio, a la 0.21, a la altura de la calle Paraná, en el kilómetro 17 de la autovía, frente al shopping Unicenter, de Martínez, mano a la Ciudad de Buenos Aires.



La víctima fue identificada como Ivonne Pamela Escobar Camacho (31), quien conducía un Volkswagen Polo. Su pasajera resultó con heridas graves y fue hospitalizada.



Prieto Fasano, que manejaba un Hyundai Creta, también resultó herido y cuando detectives de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la Policía Bonaerense lo detuvieron este jueves en Palermo se encontraba en silla de ruedas.



Lo acompañaban su madre, la exjuezaLidia María Fasano, y su hermano.