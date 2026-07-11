Ataque en patota deja un chico con severo riesgo

Santiago Herrero, un adolescente de 15 años, fue atacado brutalmente por una patota en pleno centro de Villa Carlos Paz, en Córdoba. Ocurrió este jueves por la noche, alrededor de las 21, durante el feriado por el Día de la Independencia.



Recibió un botellazo que le hundió el cráneo y una feroz paliza. Mientras la Policía busca para dar con los responsables, el joven fue intervenido quirúrgicamente y lucha por su vida. Su estado es reservado, aunque según el último parte, evolucionó levemente.



El brutal ataque tuvo lugar en la esquina de avenida Cárcano y Sargento Cabral. Y aunque se especula que todo comenzó con una discusión, no están claros los motivos que derivaron en la feroz paliza; su madre, María Laura Tamagnone, informó que "no fue una pelea. Lo agarraron de atrás. Un chico empezó a correr, le pegó, Santiago cayó al piso y después los otros le siguieron pegando patadas. Ni siquiera pudo defenderse”.