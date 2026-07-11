En un lujoso hotel y de traje, cayó en Puerto Madero un narco mexicano

Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias se vistió de traje, se perfumó y salió de su habitación del séptimo piso del Hotel Hilton, uno de los más lujosos de Puerto Madero. Era viernes por la noche y tenía una cena de trabajo con integrantes de una empresa multinacional dedicada a la salud.



El hombre, de 38 años y nacido en México, había aterrizado en Argentina dos días antes, el miércoles 8 de julio. Sus planes en el país eran cortos, ya que tenía un vuelo comprado para el lunes para Cancún, previa escala en Medellín, en Colombia.



Llegó para participar de una conferencia internacional sobre medicina regenerativa, que se iba a desarrollar viernes y sábado en el Hotel Hilton. Allí se hospedó, junto a su hijo.



Lo que nunca esperó Aguirre Covarrubias es que al abrirse el ascensor lo estaban esperando en el hall de ingreso al lujoso hotel una brigada de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina (PFA) para detenerlo. No opuso resistencia.



Es que horas antes, sobre el hombre mexicano recayó una notificación roja de Interpol de los Estados Unidos al ser considerado parte de una organización que en diciembre de 2016 trasladó 10 kilos de cocaína valuados en 285.000 dólares.



Si bien fue detenido por la policía del Estado de Illinois, Aguirre Covarrubias recuperó la libertad tras pagar una fianza. Al año siguiente, en 2017, fue acusado de manera formal del delito de tráfico internacional de estupefacientes.



Tras ello, incumplió los requisitos que le impuso la justicia estadounidense, entre ellos darse a la fuga, por lo que se inició una investigación para detenerlo.



La caída del narco mexicano se logró gracias a un trabajo en conjunto de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Dirección Nacional de Migraciones, la Oficina Central Nacional Washington de Interpol y la Oficina Central Nacional Buenos Aires de la PFA.



La Embajada de Estados Unidos sabía de la presencia de Aguirre Covarrubias en la Argentina y comunicó a la SIDE. Hasta ese momento, sobre él no pesaba ninguna alerta roja, por lo que ingresó al país de manera legal en un vuelo que aterrizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza, el miércoles de esta semana.



El cargo que pesa sobre el sospechosos es el de el delito de "conspiración para poseer con intención de distribuir cocaína”, con base en la justicia de Estados Unidos.



