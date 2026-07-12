Diputados pidieron un informe al Gobierno sobre el paso del buque de guerra británico

El paso del buque militar HMS Medway, perteneciente a la Royal Navy del Reino Unido, por aguas del Atlántico Sur bajo jurisdicción argentina, continúa generando repercusiones políticas.

Un grupo de diputados del Peronismo Federal presentó un pedido de informes en la Cámara baja para que el gobierno de Javier Milei explique qué actuaciones realizó frente al tránsito de la embarcación que había zarpado desde las Islas Malvinas y navegó rumbo al Estrecho de Magallanes.

La iniciativa, encabezada por Guillermo Michel y acompañada por los diputados Guillermo Snopek, Juan Pablo Luque, Pablo Yedlin, Ernesto "Pipi" Alí, Kelly Olmos, Moria Lanesan Sancho, Emir Félix y Victoria Tolosa Paz, solicita que el Gobierno informe si tuvo conocimiento previo del desplazamiento de la embarcación y qué medidas adoptó una vez detectado el episodio.

El pedido se produce días después de que trascendiera que el HMS Medway ingresó en aguas bajo jurisdicción argentina sin una comunicación previa por parte del Reino Unido, situación que volvió a poner bajo la lupa los mecanismos de confianza militar establecidos entre ambos países tras la Guerra de Malvinas.

Qué información reclamaron los diputados

En el proyecto, los legisladores solicitaron que el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa y la Armada Argentina respondan cinco puntos centrales:

Si el Gobierno tuvo conocimiento previo del tránsito del HMS Medway.

Si existió una notificación oficial por parte del Reino Unido y por qué canales diplomáticos o militares se realizó.

Si el desplazamiento del patrullero se ajustó a los convenios bilaterales vigentes.

Qué procedimientos activan la Armada, Defensa y Cancillería cuando detectan un buque militar extranjero en aguas bajo jurisdicción argentina.

Si el Poder Ejecutivo presentó o prevé presentar una protesta diplomática formal ante el Reino Unido.

El antecedente que reavivó la polémica

Según confirmaron fuentes oficiales, la Armada Argentina detectó el desplazamiento del HMS Medway mientras navegaba desde las Islas Malvinas hacia el Estrecho de Magallanes. El episodio generó preocupación porque, de acuerdo con la información conocida, no se habría realizado la comunicación previa prevista en los mecanismos de intercambio establecidos por el Acuerdo Madrid II, firmado en 1990 para reducir riesgos de incidentes militares entre ambos países.

Tras detectar el movimiento del patrullero, la Cancillería analizó la posibilidad de presentar una protesta diplomática por el incumplimiento de esos procedimientos, aunque hasta el momento no trascendió una posición oficial definitiva.

"Es una provocación"

Al fundamentar el pedido de informes, Guillermo Michel sostuvo que "lo que sucedió con este buque no puede entenderse de otra manera que una provocación del Reino Unido hacia la República Argentina y hacia la defensa de la soberanía de las Islas Malvinas".

En el texto presentado, los diputados afirman que la presencia de una embarcación militar británica navegando desde las Islas Malvinas por aguas bajo jurisdicción argentina "constituye un hecho de extrema gravedad que no puede ser naturalizado".

Michel también advirtió que la situación "interpela directamente la defensa de nuestra soberanía y la protección de los intereses estratégicos de la Nación en el Atlántico Sur", al considerar que la consolidación de una presencia militar extranjera en un territorio cuya soberanía reclama la Argentina compromete recursos pesqueros, energéticos, la proyección antártica y los derechos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

Por último, el legislador sostuvo que "frente a estos hechos, el Estado argentino debe actuar con firmeza, transparencia y una posición diplomática clara e inequívoca en defensa del interés nacional", al tiempo que cuestionó la política del Gobierno respecto de la defensa del territorio marítimo, la presencia en la Antártida y la protección de los recursos estratégicos del país.

El incidente del HMS Medway, Malvinas y la disputa por el Atlántico Sur

La polémica sobre si el Reino Unido notificó o no el paso del buque tiene relevancia desde el punto de vista diplomático. El HMS Medway no realizó una misión extraordinaria: cumplió con la tarea para la que fue asignado, patrullar las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, sostener la presencia británica y consolidar el control efectivo sobre una región que Londres considera cada vez más estratégica.

Desde la guerra de 1982, todos los gobiernos británicos, independientemente de su orientación política, mantuvieron una notable continuidad respecto de las islas. Se sucedieron primeros ministros, variaron las prioridades económicas y surgieron distintas crisis internacionales, pero el objetivo de fondo permaneció inalterable: garantizar el control del archipiélago mediante una presencia militar permanente, infraestructura, gestión administrativa y una intensa actividad diplomática.

En ese esquema, el HMS Medway, que este año reemplazó al HMS Forth como patrullero permanente de las islas, constituye apenas una pieza más de una política de Estado de largo plazo. La diferencia es que hoy esa presencia ya no resguarda únicamente un territorio en disputa, sino intereses estratégicos de una magnitud creciente.

Críticas a Lineker tras hablar de las Malvinas en Inglaterra

Gary Lineker es una de las leyendas de Inglaterra y en las últimas horas fue víctima de furiosas críticas en su país por sus declaraciones. El exdelantero que se despidió del Mundial México 1986 con la derrota por 2 a 1 ante la Selección Argentina de Diego Armando Maradona hizo referencia a las Islas Malvinas en un podcast y sus palabras despertaron bronca. Es que el exhombre del Leicester las nombró como "Malvinas" y no como Falkland, como se las llama en suelo inglés.

"Inglaterra podría enfrentarse a Argentina en una semifinal, nos estamos adelantando un poco. Pero hay muchas historias entre nuestras naciones... ¿No?", aseveró el exfutbolista del seleccionado inglés en el podcast "The Rest Is Football" de Netflix acerca de la chance de que ambos seleccionados se vean las caras en el Mundial 2026 por un lugar en la final. Luego, profundizó: "¿Acaso no hace tanto tiempo que nuestros dos países estuvieron en guerra con las Falklands o las Malvinas, o incluso antes?".

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