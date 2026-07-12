Villarruel reinvidicó el reclamo docente y marcó distancia con el Gobierno

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a tensar la cuerda con el presidente Javier Milei al alinearse con el sector educativo, que le reclama al Gobierno mayor financiamiento: advirtió que los trabajadores de la educación "merecen reconocimiento, respeto y retribución acordes a la importancia de la tarea que realizan".

El gesto llegó a través de la red social X, donde la titular del Senado evocó su paso por un establecimiento militar. "El Instituto Social Militar Dámaso Centeno comenzó su historia hace más de un siglo con una idea profundamente argentina: brindar educación, contención y oportunidades a quienes más lo necesitaban. Desde entonces, miles de alumnos pasaron por sus aulas y encontraron ahí una excelente formación académica y también valores que los acompañarían para siempre", escribió.

La evocación tuvo un tono personal. "Como egresada del Dámaso, guardo un enorme cariño por una institución que forma parte de mi historia personal. En sus pasillos aprendí lecciones que iban mucho más allá de los libros. Guardo los mejores recuerdos y amistades que trascienden las décadas", confesó.

El pasaje más político de su mensaje apuntó al rol y a los salarios de los docentes: "Nada de eso sería posible sin generaciones de docentes que dedicaron su vida a enseñar. Quienes eligen la educación cumplen una misión fundamental para el futuro de la Nación. Por eso merecen reconocimiento, respeto y retribución acordes a la importancia de la tarea que realizan".

Villarruel también reivindicó el peso de las instituciones educativas: "Su trayectoria demuestra que las instituciones perduran cuando mantienen vivos los principios sobre los que fueron construidas y continúan formando ciudadanos comprometidos con su comunidad y con la Patria".

Y cerró con una dedicatoria por el aniversario fundacional del colegio: "Mi saludo a directivos, docentes, no docentes, alumnos, exalumnos y familias que mantienen vivo el espíritu de esta querida casa de estudios. Feliz aniversario fundacional a mi querido Dámaso Centeno, una institución que forma parte de la historia nacional y que también ocupa un lugar muy especial en mi corazón".

Tras el acto por el Día de la Independencia, Victoria Villarruel visitó un ingenio y respaldó la Ley de Biocombustibles

La vicepresidenta Victoria Villarruel visitó este jueves el Ingenio La Florida, de la Compañía Azucarera Los Balcanes, antes de regresar a Buenos Aires tras participar de las actividades oficiales por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia en Tucumán. La recorrida se realizó a pedido de la propia titular del Senado e incluyó una reunión con representantes del sector industrial y productivo tucumano, quienes le transmitieron su diagnóstico sobre la situación que atraviesa la agroindustria del norte del país y los principales desafíos que enfrenta la actividad.

Del encuentro participaron, entre otros, el presidente de Los Balcanes y titular de la Unión Industrial de Tucumán, Jorge Rocchia Ferro; la vicepresidenta de la compañía, Catalina Lonac; la directora ejecutiva Catalina Rocchia Ferro; el director Cristian Kerstens; el gerente de Capital Humano, Juan José Maccio; autoridades de la Unión Industrial de Tucumán, del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT), además de representantes gremiales y funcionarios locales.

Villarruel estuvo acompañada por integrantes de su equipo de trabajo, entre ellos el director general de Asesores de la Presidencia, Mario Russo; el director de Relaciones con las Provincias, Marcelo Cinto Corteaux; la directora general de Relaciones Internacionales, Isolina Correa Monterrubio; su secretaria privada, Guadalupe Jones; y autoridades de Ceremonial y Protocolo.

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