Caso $Libra: la Justicia congeló billeteras cripto vinculadas a la estafa

Mientras todo parece indicar que la causa $Libra va directo al cajón, la Justicia dictó este lunes una sorpresiva resolución en la cual se ordena el congelamiento inmediato de serie de direcciones de criptoactivos (algo así como el CBU de las cripto) que se sospecha podrían pertenecer al entramado de estafadores locales que favorecieron el fraude impulsado por Javier Milei.

También se solicitó a plataformas cripto como Binance, Bybut y CoinEX, entre otras, que entreguen toda la información disponible sobre sus titulares y los movimientos registrados antes y después de la publicación del tuit en la cuenta del Presidente el 14 de febrero de 2025. Es decir, hace ya un año y medio. En materia cripto, una eternidad.

La medida fue dictada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, a raíz de un dictamen previo del fiscal Eduardo Taiano; y llegó pocos días después de que apartaran a los daminificados como parte de la querella.

El magistrado fundamentó la medida en la necesidad de prevenir transferencias o disposiciones de dinero “que constituyan el producto del delito investigado, asegurar el recupero de activos y evitar la continuidad delictiva durante la tramitación del sumario”.

En total son 25 las direcciones cripto investigadas, que se cree fueron utilizadas para mover por lo menos 44 millones de dólares del botín de la estafa.

Además del bloqueo de los fondos, el juez ordenó a las billeteras a través de las cuales operaron las direcciones investigadas nueva información obre los titulares de las cuentas. El requerimiento judicial incluye:

El legajo completo del cliente (KYC) , abarcando documentación de apertura de cuenta, minutas y memorandos internos.

, abarcando documentación de apertura de cuenta, minutas y memorandos internos. Registros de conexiones IP e interacciones dentro de la plataforma.

e interacciones dentro de la plataforma. Detalle de los criptoactivos adquiridos y su valor al momento de la transacción.

Datos de las cuentas bancarias vinculadas desde las cuales se realizaron ingresos o retiros de dinero fiduciario.

desde las cuales se realizaron ingresos o retiros de dinero fiduciario. Historial completo de movimientos asociados a las direcciones sindicadas.

La resolución se sustenta en un informe del Departamento Técnico del departamento de cibercrimen de la Policía Federal, con fecha del 22 de junio de 2026. Los investigadores hicieron lo que se denomina un procedimiento de “backward tracing” (trazabilidad a la inversa) para reconstruir el flujo de fondos y los patrones de dispersión del dinero hacia otras cuentas o incluso “cuevas” que convierten las cripto en dólares crocantes.

De acuerdo con el análisis técnico, la secuencia de transacciones se inició en billeteras denominadas “Team Libra Wallets”. En total eran 8 wallets del team Libra y que fueron convertidas en “liquidez” el día del tuit del Presidente y el posterior, el 14 y el 15 de febrero. Luego, se transfirieron a una cuenta bajo la infraestructura de Squads (protocolo multifirma) con un nombre muy particular, que involucra la investidura presidencial. La cuenta se llama así: “Solana First Funder: Libra – Squads Vault – Milei CATA”.

El informe advierte que, a partir del 10 de mayo de 2026, se detectó una salida de activos mediante el uso de 17 “puentes” (bridges) de criptoactivos a través del protocolo deBridge Finance. Este mecanismo permitió transferir fondos desde la red Solana hacia las redes Tron, Ethereum y BNB Chain.

Los investigadores también detectaron lo que se denomina “pitufeo digital” (smurfing). Esta maniobra consiste en la distribución diaria de montos fragmentados hacia múltiples billeteras vinculadas a casas de cambio centralizadas con el fin de liquidar los activos en moneda fiduciaria o dificultar su rastreo.

La resolución de Martínez de Giorgi menciona además la presunta intervención de las empresas extranjeras Kip Network (representada por Julian Peh) y Kelsier Ventures (representada por Hayden Mark Davis) en la creación de $Libra. Asimismo, señala que Kip Network tendría una representación local a través de una compañía de la cual sería responsable Mauricio Novelli, el criptobró socio de Milei desde por lo menos 2021.

El tribunal dispuso librar los oficios correspondientes a las firmas internacionales, ordenando que su diligenciamiento sea realizado por el Departamento Técnico del Cibercrimen de la P.F.A., con la colaboración de Interpol para las traducciones pertinentes. El plazo de vigencia de las medidas cautelares se mantendrá hasta que el tribunal disponga lo contrario, dada la complejidad de la maniobra investigada.

Página 12