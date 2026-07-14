La inflación de junio fue del 1,9% y acumuló un 16,8% en el primer semestre

La inflación de junio fue del 1,9% y acumuló un 16,8% en los primeros seis meses del año, informó este martes el INDEC. La variación mensual se desaceleró 0,2 puntos porcentuales con respecto a mayo (2,1%). El IPC nacional acumuló un alza del 33,5% en el último año.

Así, el índice de precios al consumidor marcó el nivel más bajo desde agosto de 2025, en línea con lo que estimaba el Gobierno y las consultoras privadas.

La división con mayor incremento durante junio fue Recreación y cultura, que avanzó 4,2%, impulsada principalmente por el aumento en los paquetes turísticos.

En segundo lugar, se ubicó Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 3,3%, producto de los incrementos en electricidad y alquileres. Les siguieron Salud (2,9%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (2,1%).

En el otro extremo, las menores variaciones se registraron en Prendas de vestir y calzado (0,4%) y Comunicación (0,9%).

Por su parte, Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 1,3% y fue la división con mayor incidencia en las regiones Pampeana, Noroeste y Cuyo, impulsada por las subas en verduras y panificados.

En el Gran Buenos Aires, el Noreste y la Patagonia, en cambio, el mayor impacto sobre el índice general provino de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, debido a los aumentos en electricidad, alquileres y, según la región, expensas y gas en garrafa.

Los precios estacionales volvieron a liderar las subas

Al analizar las categorías que releva el INDEC, los precios estacionales registraron el mayor incremento del mes, con un alza de 3,4%, explicada principalmente por los aumentos en verduras y en los servicios turísticos, parcialmente compensados por la baja en las frutas.

Los precios regulados aumentaron 2,3%, impulsados por las subas en electricidad y transporte público. En tanto, el IPC Núcleo -que excluye los componentes estacionales y regulados-, avanzó 1,6%, con incrementos vinculados a pan y cereales, productos medicinales y alquileres.

Tras conocerse el dato, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó en su cuenta de X:

“La inflación de junio fue la más baja en 10 meses”. Además, señaló que “la inflación núcleo fue de 1,6% mensual”, la menor desde julio de 2025, y remarcó que la media móvil de tres meses volvió a descender, “reflejando la fortaleza del proceso de desinflación”.

Según informó el INDEC, cuatro categorías superaron la inflación promedio del mes:

Recreación y cultura: 4,2%.



Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 3,3%.



Salud: 2,9%.



Bebidas alcohólicas y tabaco: 2,1%.

Las divisiones que quedaron por debajo del nivel general en junio de 2026

Las divisiones que quedaron por debajo del nivel general en junio de 2026Las restantes ocho categorías mostraron aumentos inferiores al 1,9% del índice general:

Bienes y servicios varios: 1,8%.



Educación: 1,7%.



Transporte: 1,6%.



Restaurantes y hoteles: 1,6%.



Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,5%.



Alimentos y bebidas no alcohólicas: 1,3%.



Comunicación: 0,9%.



Prendas de vestir y calzado: 0,4%.

TN