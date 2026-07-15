Caso Insaurralde: los peritajes oculares fueron negativos en los domicilios investigados

En el marco de la causa que investiga a Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, la Justicia obtuvo resultados preliminares negativos en las inspecciones oculares realizadas en el departamento de Jesica Cirio, en el barrio de Las Cañitas, y en una propiedad ubicada en el country Fincas San Vicente.

De acuerdo con la información recabada durante el procedimiento, los especialistas detectaron diferencias entre el vestidor del departamento de Cirio y el que se hizo viral en los videos donde aparecen fajos de dólares.

El ambiente inspeccionado es el mismo que una testigo del allanamiento realizado el 21 de junio había identificado como el que aparecía en el video donde se ve a Cirio exhibiendo fajos de dólares en efectivo.

“Hay una posible obra, se nota que pudo haber habido un cambio”, señaló una fuente policial a este medio en ese momento.

La principal sospecha de los investigadores es que las modificaciones se habrían realizado antes de 2024, es decir, con anterioridad al primer allanamiento efectuado en la propiedad. “La casa estaba igual que cuando allanamos en 2024, parece que nadie vive allí”.

El procedimiento en la casa de Insaurralde fue ordenado por el juez federal Luis Armella y se realizó en paralelo con otra inspección en el departamento de Jesica Cirio, ubicado en el barrio de Las Cañitas. El objetivo de ambas medidas fue tomar dimensiones de los vestidores y registrar imágenes para intentar establecer en cuál de esas propiedades fueron grabados los videos donde aparecen fajos de millones de dólares guardados en cajones y estantes.

En el caso del departamento de Cirio, los peritos también realizaron un adelanto verbal. Según trascendió, el vestidor inspeccionado presenta diferencias respecto del que aparece en las imágenes difundidas, aunque todavía no existe un informe técnico que permita confirmar o descartar que se trate del mismo ambiente.

La investigación también busca establecer cuándo fueron registrados los videos. Según la información incorporada a la causa, las imágenes habrían sido grabadas hace al menos tres años y una de las hipótesis que manejan los investigadores es que correspondan a 2023.

El análisis del video

En paralelo, la causa también incluye un análisis de autenticidad de los videos. El juez Armella ordenó que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) determine si el material presenta o no algún tipo de manipulación.

La investigación forma parte del expediente por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que tiene como principal acusado a Insaurralde y que también alcanza a Cirio.

La causa tomó impulso tras la difusión del viaje que el exfuncionario realizó junto a Sofía Clerici a Marbella en septiembre de 2023 y, en las últimas semanas, sumó como nueva línea de investigación los videos en los que aparecen los fajos de dólares.

TN