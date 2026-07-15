Crisis empresarial: en la era Milei desaparecieron 28.262 firmas

La destrucción del tejido productivo avanza a paso firme y en abril se perdieron 1.814 empresas más (-0,37%), según los últimos datos del Sistema de Riesgos del Trabajo (SRT).

El deterioro empresarial que mes a mes se profundiza en la Argentina, se traduce en una pérdida de puestos de trabajo ya que las empresas que se dan de baja son empleadoras. En los últimos meses, el sector pyme viene exigiendo al Gobierno incentivos al consumo, financiamiento accesible y un nuevo consenso fiscal, debido a que si bien valoran la baja de la inflación y la mejora de la macroeconomía, con esas variables únicamente no alcanza.

En la administración de Javier Milei, ya se perdieron 28.262 compañías (-5,5%) con al menos un empleado y 341.396 puestos de trabajo formal en ese mismo período, según datos de la SRT. Como anticipó Ámbito, en su mayoría las empresas que se perdieron fueron pymes.

En los primeros cuatro meses del año, se destruyeron 5.654 empresas, aunque casi dos tercios se explican por la baja de marzo y abril (3.825).

En los últimos meses, el foco del debate se trasladó a la cantidad de empleados que tenía cada empresa que se daba de baja, según los datos de la SRT. El Gobierno sostuvo que, en su mayoría, se trataba de empresas pequeñas y utilizó ese argumento para relativizar el impacto de la destrucción del tejido empresarial.

Si bien es válido tomar la segmentación de empresas por cantidad de empleados que se dan de baja, es importante tener en cuenta que una empresa reduce al mínimo su cantidad de empleados antes de tomar la decisión de cerrar. Desde Fundar explicaron a Ámbito, que una empresa de 101 empleados puede desaparecer de la categoría de más de 100 empleados por haber jubilado, dado retiros voluntarios o echado a dos personas; o puede haber quebrado, pero con los datos de la SRT no es posible saber qué ocurrió, solo se observa que desapareció de esa categoría.

Pymes en rojo

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) reclamó al Gobierno una ayuda del fisco para estas empresas y Arca (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) lanzó un plan de pagos de 18 cuotas en deudas fiscales, aunque algunos analistas la observaron como insuficiente. Si bien en 2024 la administración libertaria implementó una moratoria, las empresas vuelven a enfrentar una situación similar, ya que el consumo no termina de despegar y el financiamiento sigue siendo limitado.

En este último punto, días atrás el CEO de Banco Galicia, Diego Rivas, afirmó que si bien las empresas son las menos endeudadas, en el sector pyme se observan mayores niveles de morosidad. "Las compañías de menor tamaño son las que presentan una mayor incidencia en los indicadores de mora", señalaron a Ámbito desde otra entidad, al mismo tiempo que destacaron que el desempeño crediticio varía considerablemente según el sector económico en el que operan. Al igual que en la actividad económica cuando se segmenta por sectores, la evolución continúa siendo heterogénea.

"Las corporaciones y empresas más grandes son más sólidas, pero las pymes tienen menos educación financiera, por lo que les cuesta un poco más. Son más ineficientes en el manejo de la situación económica y cuando viene una crisis algunas de las pymes son las más golpeadas. Aún hoy el nivel de mora en las pymes sigue subiendo, a diferencia de lo que venimos viendo con individuos, donde ya encontramos un techo. En las pymes es un portafolio más chico, no afecta tanto al balance de los bancos, pero aún encontramos que la situación puntual de las pymes todavía no alcanzó un techo, con un alza de los niveles de morosidad", explicó Rivas en Ahora Play.

Desde el sector empresario enfatizan que el problema es la superposición de los tributos a nivel nacional, provincial y municipal. "Todos queremos que baje la presión tributaria. Solo le pedimos al Gobierno nacional y nos olvidamos de los gobernadores. Ingresos Brutos es el peor de los tributos. No tengo dudas del potencial que tiene el país y que tienen las pymes", señaló semanas atrás en un evento el titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman.

Ámbito