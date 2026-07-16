Argentina en la final: Aerolíneas Argentinas lanzó dos vuelos especiales a Nueva York y se agotaron en 12 horas

A las 22 del miércoles, con el festejo del triunfo del partido ante Inglaterra todavía en las calles, Aerolíneas Argentinas abrió la venta de pasajes para dos vuelos especiales con destino a Nueva York para llevar hinchas a la final de la Copa del Mundo. A las 10 de la mañana de este jueves, los 540 asientos —270 por avión— ya no existían. Doce horas le bastaron a los argentinos para vaciar ambos vuelos.

Los dos servicios operarán con aviones Airbus A330 desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hacia el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK). El primero parte el viernes 17 de julio a las 21:30; el segundo, el sábado 18 de julio a las 9:00, con margen suficiente para llegar a Nueva York antes del partido del domingo 19, cuando Argentina se medirá ante España en la final del torneo más importante y convocante en el mundo.

Los precios, dada la demanda, no eran para nada accesibles. El más barato, en clase económica, estaba en los USD 5.000. La otra alternativa, en business, estaba en USD 10.000 por asiento.

La demanda, lejos de limitarse a esos dos vuelos, se disparó en todas las plataformas. Según datos de Despegar, las búsquedas de vuelos hacia Nueva York crecieron un 6.000% en las horas posteriores al pitazo final, frente a las dos semanas anteriores. “El Campeonato del Mundo tiene una capacidad única para unir a los argentinos y convertir un evento deportivo en una experiencia que no se olvida”, señaló la empresa de turismo en un comunicado. “La final representa el punto más alto de ese sentimiento y, una vez más, vemos cómo esa pasión se transforma en una fuerte intención de viaje”, agregó.

Para quienes no lograron un lugar en los vuelos directos de la línea de bandera, la propia Aerolíneas ofrece una alternativa: dos vuelos diarios a Miami durante los días previos al partido, desde donde los pasajeros pueden conectar hacia Nueva York. Las salidas desde Ezeiza están programadas para el jueves 16 a las 8:00 y las 22:45; el viernes 17 a las 0:30 y las 22:45; y el sábado 18 a las 8:00 y las 22:45.

Infobae