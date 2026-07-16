Caso $Libra: se convocó una audiencia para definir el futuro de los querellantes

La Cámara Federal porteña fijó fecha para el 10 de agosto para la audiencia en la que los querellantes que han sido apartados del caso $LIBRA, insistirán en ser mantenidos en ese carácter para continuar impulsando el caso.

La Sala I de la Cámara convocó a los damnificados para el 10 de agosto, tras la feria judicial, y luego de la audiencia los jueces deberán determinar si continúan o no como querellantes.

La causa en la que se investiga si se cometió una estafa tras la promoción y difusión de la criptomoneda $Libra pasó ayer a la Cámara Federal luego de que el juez Marcelo Martínez De Giorgi concedió las apelaciones de los damnificados que cuestionaron la decisión judicial de apartar a las víctimas del caso. La audiencia convocada para escuchar a las víctimas se llevará a cabo en la Salsa I de la Cámara Federal en los tribunales de Comodoro Py el 10 de agosto próximo, luego de la feria judicial.

Martín Romeo, uno de los damnificados representado por el abogado Nicolás Ozsust, y las víctimas patrocinadas por el abogado y dirigente social Juan Grabois apelaron semanas atrás la resolución de Martinez de Giorgi. Todos sostienen que el juez prejuzga sobre el caso y desconoce pruebas clave.

En la causa se investiga una presunta estafa vinculada al lanzamiento de la criptomoneda $Libra, y los querellantes apartados del proceso penal presentaron un recurso de apelación contra la resolución del pasado 3 de julio, que los excluyó del rol de parte querellante.

La apelación de Romeo cuestiona que se haya considerado el caso como una inversión de alto riesgo propia de una memecoin. “Esto no fue ‘solo una memecoin con riesgo’ ni su desplome dependió de las condiciones del mercado”, afirma el escrito. Y agrega: “El colapso de $Librano fue una volatilidad del mercado; fue un Rug Pull pre-programado”.

Según la presentación, la maniobra incluyó compras automatizadas realizadas segundos antes de la publicación del tuit presidencial que impulsó el valor del activo digital y la posterior extracción de 44,5 millones de dólares mediante información privilegiada.

La presentación, patrocinada por Juan Grabois y Camila Palacin Roitbarg, sostiene que la decisión judicial “desconoce la entidad de la maniobra defraudatoria efectivamente acreditada en la causa".

En el escrito, los querellantes afirman que el juez Martínez De Giorgi se pronuncia sobre el fondo de la imputación, al sostener que 'los hechos investigados no resultan subsumibles en el delito de estafa' y al calificar lo sucedido como una simple inversión especulativa fallida, propia de la volatilidad ordinaria de una 'memecoin'".

Para los querellantes, excluirlos en esta instancia equivaldría a consolidar el vacío de control e impulso del expediente. La causa solo sería investigada por el fiscal Eduardo Taiano, cuya labor es cuestionada por los damnificados.

La Cámara Federal y una decisión que será clave para la continuidad del caso

La Sala I de la Cámara Federal deberá resolver si revoca la decisión de Martínez De Giorgi y permite que las víctimas continúen participando activamente en la causa como querellantes. La definición llegará tras la audiencia del 10 de agosto.

Durante el transcurso de la investigación hubo un cambio de sala (primero intervino la Sala II) debido a distintas cuestiones procesales relacionadas con el cambio de magistrados que intervinieron en la causa. Los querellantes habían sido confirmados en su momento.

Luego el caso pasó a la Sala I integrada por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que deberá resolver la cuestión clave sobre si los damnificados pueden continuar impulsando el caso.

La Sala está en proceso de renovación respecto de Bruglia y Bertuzzi, dos de los jueces que habían sido trasladados a ese tribunal durante el macrismo. Bertuzzi continuaría en la sala ya que el Gobierno envió su pliego al Congreso para convertirlo en titular en ese tribunal.

El juez Bertuzzi había sido trasladado a la Cámara Federal junto a Bruglia por el macrismo en en 2018. Bertuzzi es uno de los tres candidatos que el Consejo de la Magistratura de la Nación envió al Gobierno para concretar la designación definitiva, junto a la fiscal Cecilia Incardona y el juez Julio César Di Giorgio. El presidente Javier Milei eligió a Bertuzzi y ya envió su pliego, junto al de Pablo Yadarola al Senado.

En tanto, Bruglia presentó un reclamo ante la CIDH, para continuar en el cargo. Este sería reemplazado en la Sala I por Yadarola. Pero si para agosto no se da el recambio, el reclamo de los querellantes podría ser resuelto por la Sala con la actual composición.

La Cámara Federal es un tribunal clave que revisa decisiones sensibles vinculadas a casos de corrupción, y la Sala I debe resolver todo lo que concierne a la causa Libra.

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