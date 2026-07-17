El Gobierno ya inició la planificación del operativo regreso de la Selección Argentina

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, comenzó este viernes con las reuniones de planificación del operativo de regreso de la Selección Argentina después del Mundial de Estados Unidos.

En el oficialismo precisaron que el encuentro al mediodía contó con la participación de las Fuerzas Federales, Casa Militar y la cartera de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

“El objetivo fue comenzar a diseñar el operativo de seguridad para el regreso del seleccionado argentino la próxima semana, tras finalizar su participación en el mundial de fútbol disputado en Estados Unidos”, detallaron.

Por otro lado, en Casa Rosada no descartan que si el equipo de Lionel Scaloni triunfa ante España en la definición del torneo exista un decreto consagrando que el próximo lunes sea feriado o con asueto.

“Lo comunicaremos el próximo domingo post partido”, resumieron desde Balcarce 50, dando a entender que la medida se encuentra bajo análisis.

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