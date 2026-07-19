Milei declarará feriado nacional para el festejo de la selección

El presidente Javier Milei afirmó que declarará feriado nacional cuando los jugadores y el cuerpo técnico de la Selección nacional decidan qué día pretenden celebrar, tras regresar al país luego de consagrarse subcampeones en el Mundial 2026.

Desde sus redes sociales, el mandatario se dirigió a toda la ciudadanía argentina luego de que trascendiera una posible jornada de asueto para festejar el desempeño de La Scaloneta en la Copa del Mundo.

"Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional", expresó Milei en su cuenta personal de X.

En declaraciones radiales, Milei destacó el desempeño de la Selección y aseguró que “hay que tomar conciencia histórica del logro enorme de este grupo de jugadores”, mientras que ratificó que declarará feriado nacional el día que el plantel decida celebrar junto a los ciudadanos.

En la misma línea, recordó que el equipo argentino alcanzó tres finales en los últimos cuatro mundiales, situación que calificó como algo “extraordinario” y destacó que “nadie les puede recriminar nada, porque han dejado todo”.

“Estoy infinitamente agradecido por la tarea enorme que han hecho y por lo alto que han dejado el valor de los argentinos, dejando en claro que los argentinos no nos rendimos nunca, ni hasta el último segundo. Argentina nunca se rinde”, manifestó en Radio Mitre.

Minutos después de que Argentina cayera ante España, Milei y miembros del Gabinete Nacional, además de senadores y diputados libertarios, felicitaron a la Selección a través de sus redes sociales.

"Muchas gracias Jugadores...!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto", publicó el mandatario argentino desde su cuenta de X, y que reposteó el canciller Pablo Quirno y la diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine.