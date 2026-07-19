Final del Mundial: retiran el homenaje a las víctimas del Covid-19 de Plaza de Mayo

Las piedras que recuerdan a las víctimas de la pandemia de COVID-19 y que desde 2021 permanecen alrededor del monumento a Manuel Belgrano, en Plaza de Mayo, fueron retiradas este sábado de manera preventiva ante la posibilidad de una masiva concentración de personas por la final del Mundial 2026.

Desde el Gobierno de Javier Milei explicaron que la decisión apunta exclusivamente a preservar el memorial frente a los festejos que podrían realizarse en el centro porteño si la Selección argentina se consagra campeona. Según indicaron, las piedras permanecerán resguardadas en la Casa Rosada hasta que finalice el operativo y luego serán restituidas a su ubicación original.

Fuentes oficiales señalaron que la medida fue adoptada por recomendación de las fuerzas de seguridad y que las familias de las víctimas fueron notificadas previamente sobre el procedimiento. El traslado se realizó con la participación de personal del Gobierno nacional y de la Ciudad de Buenos Aires.

El memorial fue instalado en 2021 durante una convocatoria impulsada por familiares de fallecidos por coronavirus. Cada piedra lleva escrito el nombre de una víctima y fue colocada como símbolo de recuerdo y homenaje. Con el paso del tiempo, el espacio se convirtió en un lugar de conmemoración permanente en Plaza de Mayo.

En paralelo, el Gobierno porteño prepara un importante operativo de seguridad para la jornada del domingo. El dispositivo tendrá como principal punto de concentración el Obelisco, donde se espera una gran cantidad de hinchas durante y después del partido entre la Argentina y España.

La Ciudad desplegará unos 1000 efectivos de la Policía, además de personal de tránsito, Defensa Civil y el SAME. También se instalarán vallados en distintos sectores del microcentro, paneles de protección alrededor del Obelisco y habrá cortes preventivos de circulación en las inmediaciones.

El operativo incluirá además un Puesto Médico de Avanzada, ambulancias, monitoreo mediante cámaras, drones y apoyo aéreo para seguir la evolución de la celebración en tiempo real.

Mientras tanto, el Gobierno nacional, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires coordinan los dispositivos de seguridad para las posibles celebraciones posteriores al encuentro. La planificación definitiva dependerá, además, de cómo se organice el regreso del plantel al país, un cronograma que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) todavía no confirmó.

TN