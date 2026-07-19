La agenda del Gobierno tras el mundial

Ni el Mundial tapó el escándalo Adorni ni el Gobierno pudo capitalizar el humor social, aun cuando la Scaloneta logró meterse en una nueva final del mundo. En el ecosistema libertario, los planetas no se alinearon. Adorni salió eyectado tras 120 días de crisis política y la Selección terminó generando el hecho político del año cuando desplegó la bandera reivindicando la soberanía de las Islas Malvinas. La imagen dio la vuelta al mundo y el efecto dominó fue inmediato.

En el Senado, la ley de extranjerización de la tierra naufragó. Para colmo, Messi dijo que en Argentina la gente no llega a fin de mes y el gobierno de Trump respaldó más a los jugadores que el propio Milei. La Casa Rosada aprovechará el receso de invierno para resetear la agenda parlamentaria y volver a la carga con la reforma electoral, la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y el Presupuesto 2027. Instrumentos necesarios para el plan reeleccionista de los hermanos Milei.

Paso ¡Afuera!

El aire de relanzamiento del Gobierno que trajo la salida de Adorni y el desembarco de Diego Santilli se esfumó en días. Envalentonada por el respaldo de más de una docena de gobernadores, Karina Milei se jugó un pleno y salió a instalar la imagen de un Gobierno fortalecido, con chances de reelegir en 2027. La urgencia por modificar las reglas electorales expone las fisuras del relato.

Con las Paso, el Gobierno teme que una interna competitiva del peronismo lleve incertidumbre a los mercados. Sin las Paso, el oficialismo ganaría tiempo hasta octubre y la oposición quedaría sin instrumentos para ordenarse. Por eso, la reforma política encabeza las prioridades del Gobierno.

Karina Milei estrenó pragmatismo y habilitó acuerdos políticos de todo tipo para conseguir la reelección de su hermano. Atrás quedó la fantasía libertaria de pintar el país de violeta. Los casi tres años de gestión le dieron una certeza al Gobierno. El látigo y la billetera ordenan a los gobernadores; no necesitan mandatarios propios. Así, el Gobierno comenzó a dar adelantos de coparticipación. Santilli les lleva a los gobernadores el compromiso de no complicarles su reelección y habilitar colectoras, pero hasta ahora los votos para aprobar la reforma no aparecen. El Gobierno quiere dar la discusión en agosto en el Senado.

En la Cámara alta, los radicales son clave porque su bloque tiene 10 legisladores. Los gobernadores de la UCR planean tomar una decisión conjunta en relación con las colectoras, aunque “hasta que no aparezca la plata que les deben, que no esperen nada”, aseguran desde el entorno de un gobernador a este diario. “Todos están esperando llamados o reuniones para negociar por sus provincias o por ellos mismos”, resumen desde una de las fuerzas provinciales de la Cámara baja. Santilli continuará con la agenda de reuniones. Los aliados del PRO y la UCR piden votar por separado Ficha Limpia.

Sin fuego para el Bcra

Otra de las prioridades que trazó el Gobierno para el segundo semestre es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Esta iniciativa, al igual que la eliminación de la ampliación del régimen de zonas frías, es una exigencia del FMI que el Gobierno todavía no cumplió, pero se apresta a hacerlo. El proyecto entusiasma al presidente Milei porque le permite polarizar con el kirchnerismo, que modificó aspectos centrales de la Carta Orgánica en 2012. La medida busca prohibir el financiamiento del Tesoro por parte del Banco Central. Es decir, impedir que el Bcra otorgue adelantos transitorios o cualquier otra forma de asistencia monetaria al Estado nacional para cubrir el déficit fiscal. Para el Presidente, que prometió en campaña cerrar el Banco Central, esa conducta debería tener sanciones penales. El Gobierno busca reducir la actuación del BCRA a la estabilidad monetaria.

En los hechos, se trata de otra exigencia del Fondo Monetario Internacional que, en el Staff Report de la segunda revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas, emitido en mayo de este año, expresó que “reformas legales más amplias a la Carta Orgánica del Bcra serán esenciales para fortalecer la independencia del Banco Central, su gobernanza y rendición de cuentas, incluyendo reforzar las salvaguardas contra el financiamiento monetario”.

En Diputados, el Gobierno podría avanzar sin problemas. Excepto el peronismo nucleado en Unión por la Patria y la izquierda, el resto de las fuerzas se encamina a apoyar. Junto al “shutdown”, las medidas que el Gobierno priorizará durante el segundo semestre implican más ajuste y una profundización de la motosierra que el Congreso deberá legitimar.

Ley de leyes

El plan reeleccionista de los hermanos Milei se completa con un presupuesto que le garantice terminar el mandato con un superávit fiscal a la altura de su relato. El Gobierno lo presentará, como cada año, el 15 de septiembre. La discusión comenzará por Diputados, donde el Gobierno tiene más allanado el camino para avanzar con sus iniciativas. El adelanto del Presupuesto que el Gobierno mandó al Congreso no incluye cifras macroeconómicas precisas, pero ratifica el superávit fiscal, la reducción de impuestos y una desaceleración de la inflación. La discusión estará atravesada por el escenario electoral. La oposición cuestiona que, una vez más, el ajuste proyectado recaerá principalmente sobre las transferencias a las provincias, la obra pública y las partidas destinadas a salud, educación y ciencia.

Volver a la carga

El 6 de agosto, el Senado intentará reanudar la discusión del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La sesión en la que el Gobierno se aprestaba a rematar el territorio argentino naufragó por falta de apoyos.

El clima que instaló la Scaloneta con su triunfo ante Inglaterra le jugó en contra al oficialismo. La previa del debate fallido expuso la feroz interna entre Villarruel y Bullrich. La vicepresidenta acusó a la senadora de “querer rifar el país”. Bullrich la invitó a renunciar.

Los escándalos libertarios no cesan. El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, aprovechó el receso y se escapó a ver la final del mundo. Las entradas cotizan en la reventa entre 9 mil y 50 mil dólares.

Según consignó el portal La Política Online, Abdala quedó varado por las cancelaciones de vuelos a causa del temporal en Fort Lauderdale. Desde allí habría recurrido al consulado argentino para intentar resolver la situación. Por la urgencia, las opciones eran el alquiler de un auto privado o un vuelo chárter.

Página 12